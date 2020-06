Il centrodestra ha trovato la quadra per le candidature alle prossime elezioni regionali e comunali. In queste ore, i tre leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, attraverso una nota congiunta hanno comunicato i nomi dei rispettivi candidati.

Le figure individuate sono state definite "la squadra migliore per vincere le elezioni". Inoltre, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono impegnati formalmente a stilare con grande attenzione le liste dei candidati "a tutti i livelli", sottolineando che "saranno qualità sotto ogni aspetto". Tra i nomi su cui è stata raggiunta l'intesa, si segnalano Caldoro per la Campania e Fitto per la Puglia.

l candidati del centrodestra per le elezioni regionali di settembre

Stando a quanto riportato dalla nota congiunta, i candidati prescelti dal centrodestra sono: Stefano Caldoro (Forza Italia) in Campania, Francesco Acquaroli (FdI) nelle Marche, Raffaele Fitto in Puglia (già governatore dal 2000 al 2005) e Susanna Ceccardi in Toscana (attuale eurodeputata della Lega ed ex sindaca di Cascina).

Il comunicato sottolinea che i candidati individuati avranno il compito di vincere e "portare il buongoverno" in quelle regioni che attualmente "sono male amministrate dalla sinistra". I tre leader del centrodestra hanno confermato che alle prossime regionali in Liguria e Veneto verranno confermati i presidenti uscenti Giovanni Toti e Luca Zaia "dopo eccellenti prove di governo".

Giorgia Meloni, dunque, è riuscita a far valere le sue indicazioni in riferimento alle candidature per le Marche e la Puglia. Il capogruppo alla camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, si è complimentato con la leader del suo partito: "Che con grande lungimiranza e determinazione ha lavorato quotidianamente in questa direzione.

La Lega, dal canto suo, è riuscita ad ottenere la stessa quota di candidati di Forza Italia.

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia presenteranno candidati unitari anche alle elezioni comunali

Nella nota del centrodestra diffusa in queste ore si legge che è stato raggiunto un accordo "in un clima di grande collaborazione" anche in riferimento ai candidati sindaci alle elezioni amministrative di settembre.

In questo quadro, la Lega indicherà i nomi per alcune città del centrosud (tra le quali figurano Andria, Chieti, Macerata, Nuoro, Matera e Reggio Calabria). Fratelli d'Italia e Forza Italia invece formuleranno le rispettive proposte negli altri comuni.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini: 'C'è la garanzia di liste pulite'

Matteo Salvini ha affermato che in Liguria e Veneto "non ci sarà bisogno di fare campagna elettorale" perché a parlare saranno i risultati raggiunti in questi anni di governo delle due regioni. Il segretario del Carroccio ha precisato che in Campania e in Puglia "ci saranno vicepresidenti della Lega" e che questo rappresenta un traguardo storico per il suo partito al Sud. Infine, Salvini ha assicurato che verranno stilate "liste pulite".