Una terribile tragedia ha sconvolto il calcio spagnolo ed in generale tutta la Spagna: due ragazzi di 17 anni e di 15 anni sono morti per annegamento nel canale Orellana a Don Benito, situato nella cittadina di Extremadura. Uno dei due giovani coinvolti è Jorge Sanchez Vaca, giocatore delle giovanili dell'Union Deportiva Las Palmas.

Il pronto soccorso di Extremadura aveva ricevuto una telefonata nella giornata del 20 giugno verso le ore 18:00 che informava lo staff sanitario di un giovane in stato di incoscienza e di un altro intrappolato nell'acqua. Come riferisce l'agenzia EFE, sia il sindaco di Extremadura Judith Olivares che la Croce Rossa locale hanno affermato che i due giovani stavano facendo il bagno presso un canale secondario del Canal de Orellana in compagnia di altri due amici, fino a quando la situazione è precipitata.

Proprio quest'ultimi hanno cercato di salvare i due ragazzi di 17 anni e di 15 anni ma, vedendosi in difficoltà, hanno chiamato subito il pronto intervento. Quando sono sopraggiunti sul posto i soccorritori, la situazione era già complicata. Il pronto intervento ha provato a rianimare i due giovani per più di un'ora ma i tentativi non hanno sortito l'effetto sperato.

Jorge Sanchez Vaca era rientrato al Las Palmas dopo il prestito alla UD Jandia di Fuerteventura

Jorge Sanchez Vaca era uno dei principali talenti della società calcistica delle Canarie. In quest'ultima stagione aveva giocato in prestito alla UD Jandía de Fuerteventura per poi essere riportato a Las Palmas dalla società proprietaria del cartellino.

Dalla stagione 2020-2021 sarebbe dovuto entrare a far parte della Juvenil A, diventando quindi ufficialmente parte integrante della società che attualmente milita nella seconda divisione del campionato spagnolo.

La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento del ex jugador de nuestro cadete Jorge Sánchez Vaca, que, procedente del UD Jandía, tenía previsto incorporarse a nuestro Juvenil A la próxima temporada. Enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/y99xMLnvMX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 20, 2020

Il cordoglio del Las Palmas e della UD Jandia

Sia la società Las Palmas che la UD Jandia (società in cui Vaca aveva giocato in prestito in questa stagione) si sono stretti attorno alla famiglia del giocatore utilizzando un post sui social network.

La società proprietaria del cartellino del giocatore ha scritto: "UD Las Palmas è profondamente triste per la morte dell'ex giocatore delle nostre giovanili Jorge Sánchez Vaca, inviamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici". La UD Jandia ha invece postato: "Uno dei giorni più tristi della storia della nostra società, non abbiamo parole per esprimere il dolore che ci sta inondando in questo momento".

Al post condiviso dal Las Palmas hanno risposto tanti follower, che si sono stretti attorno alla famiglia. Fra questi anche alcune società di calcio spagnolo, su tutte il Racing Santander, l'Atletico Paso, il CF Fuenlabrada e l'Alcorcon.