Maddie McCann, secondo la procura tedesca, non è più in vita. E a togliere la vita alla bimba, scomparsa all'età di quasi quattro anni durante una vacanza in Portogallo, sarebbe stato Christian Brueckner, un uomo oggi 43enne con alle spalle una lunga scia di reati e condanne, anche per abusi. L'uomo, attualmente in carcere in Germania, venne arrestato in Italia, a Milano, nel 2018. Del caso di Cronaca Nera se n'è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto? Proprio mercoledì 3 giugno, Federica Sciarelli si era collega con il corrispondente Rai Rino Pellino per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

This is the face of Christian Brueckner, 43, a German convicted paedophile, who has been named as the man suspected of abducting and murdering Madeleine McCann. Follow us on Facebook, Instagram and Twitter #globalnetpictures #GlobalNet_Pics #MadeleineMcCann #ChristianBrueckner pic.twitter.com/uM4Mzu8R8t — GlobalNet Pictures (@GlobalNet_Pics) June 4, 2020

Maddie McCann sarebbe stata uccisa

Un portavoce della Procura di Braunschweig, centro della Bassa Sassonia, nelle scorse ore ha confermato quello che i coniugi McCann speravano di non sentirsi mai dire: la loro bimba sarebbe stata uccisa. Kate Healy e Gerry, entrambi medici, in un comunicato hanno commentato: "Noi continuiamo a sperare di riabbracciarla, tuttavia siamo grati alle autorità per queste informazioni".

"Qualsiasi sarà il risultato dell'inchiesta - hanno continuato - desideriamo arrivare ad una conclusione per ritrovare la pace perduta".

Un paio di giorni fa, Scotland Yard aveva comunicato che era stato individuato un nuovo sospettato, coinvolto nella sparizione della piccola Maddie. Per via delle leggi tedesche sulla privacy, in un primo momento era stato reso noto solamente che si trattava di un uomo di 43 anni, attualmente detenuto in Germania per molestie nei confronti di una turista americana 73enne.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tuttavia, l'identità del detenuto è presto trapelata: si tratta di Christian Brueckner, un nome noto anche alle autorità italiane. Nel settembre 2018, infatti, Brueckner venne arrestato a Milano su mandato di cattura internazionale. Venne fermato di fronte al consolato tedesco di via Solferino e accusato di traffico di marijuana.

Pochi giorni più tardi, in ottobre, venne estradato in Germania.

La scomparsa di Maddie

Il visetto rotondo e sorridente, incorniciato da un caschetto di Madeleine "Maddie" Beth McCann, in questi anni è diventato "l'icona dei bambini scomparsi". La bimba, nata a Leicester (Inghilterra) avrebbe compiuto 4 anni il 12 maggio 2007. Invece, pochi giorni prima, il 3 maggio, è sparita nel nulla durante una vacanza in famiglia a Praia da Luz, località turistica dell'Algarve, in Portogallo, a pochi km da Lagos.

Quella sera, i genitori Kate e Gerry avevano lasciato Maddie ed i gemellini Sean e Amelie di due anni nella stanza del residence che avevano affittato ed erano usciti per mangiare qualcosa in un ristorante vicino.

I piccoli erano rimasti soli, ma mamma e papà, regolarmente, li raggiungevano per controllarli. Tuttavia, non è bastato. Durante la loro assenza, Madeleine, è scomparsa.

Subito venne avvertita la Polícia Judiciária portoghese e avviate le ricerche, con il coinvolgimento anche dell'Interpool. Per 13 lunghi anni gli inquirenti hanno battuto diverse piste investigative, approfondito congetture e verificato segnalazioni. Nonostante gli sforzi profusi, però, la verità non è mai arrivata.