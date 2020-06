Si è sfiorata la tragedia a Milano nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno, dove due giovani sono rimasti seriamente feriti durante una rissa avvenuta in corso Garibaldi, nel cuore delle movida meneghina. Secondo quanto scrive la testata giornalistica locale online Milano Today, tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 2:30 a causa di alcuni scontri tra ragazzi in stato di ebbrezza. Nel corso della zuffa un 24enne è stato colpito da cinque coltellate, quattro al torace e una all'altezza dell'inguine, mentre un 29enne che stava riprendendo la scena con il cellulare è rimasto ferito alla testa: quest'ultimo però non ha saputo dire agli investigatori se sia stato aggredito da uno dei partecipanti alla rissa.

Per il momento non è chiaro chi abbia accoltellato il 24enne.

Per il 24enne prognosi riservata

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recate le ambulanze del 118 che hanno trasportato all'ospedale i due giovani feriti. Ad avere la peggio è stato proprio il 24enne. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato operato nella notte, ma secondo quanto riportato dai sanitari le sue condizioni sarebbero stabili e non rischierebbe la vita. Quale sia il movente che abbia scatenato il parapiglia al momento non è nota, ma i carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza l'accaduto.

In via della Moscova non erano presenti testimoni dell'accaduto, per cui si spera che qualche indizio possa arrivare dai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

La rissa forse nata fuori da un locale

La testata giornalistica Leggo riferisce, inoltre, che la rissa sarebbe nata fuori da un locale della zona.

La lite sarebbe avvenuta tra poche persone. Non si conosce comunque ancora l'esatto numero delle persone coinvolte. Le indagini degli investigatori chiariranno sicuramente questi ultimi particolari e non è escluso che già nelle prossime ore possano emergere dettagli utili alle indagini. Non è la prima volta che in Italia accade un episodio del genere, nonostante le norme tuttora in vigore sul distanziamento sociale.

Il 26 maggio scorso in piazza Risorgimento a Bari si scatenò una rissa tra una ventina di giovani e un 18enne rimase gravemente ferito, in quanto colpito con sette coltellate che però non hanno intaccato organi vitali. Anche su quest'ultimo caso avvenuto in Puglia continuano serrate le indagini delle forze dell'ordine, che sono riuscite già ad identificare 21 persone.