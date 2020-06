La famiglia di Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è stata colpita da un lutto. La nipote del calciatore, Amber Noboa, si è spenta a soli 25 anni a causa di un tumore. La ragazza, figlia del fratellastro dell'atleta belga, non è riuscita a vincere la sua battaglia personale contro il male. Il giocatore ha voluto ricordare la ragazza con un post su Instagram nel quale ha espresso il proprio dolore ma anche l'incredulità nel dover fare i conti con la prematura scomparsa di una persona cara e così giovane.

Nainggolan ha condiviso una foto di famiglia in cui compare proprio insieme alla sfortunata Amber.

Nel suo commosso saluto alla nipote, ha scritto che mancherà a tutti i suoi cari: dal fidanzato al papà, passando per le sorelle e i fratelli. Il belga non ha nascosto che ancora non riesce a capacitarsi all'idea di questa perdita: "Non riesco ancora a crederci".

Nella parte conclusiva del suo saluto alla familiare deceduta, l'ex centrocampista dell'Inter ha voluto ricordare anche la madre della ragazza, che evidentemente come lei non c'è più: "Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio - ha scritto - ti proteggerà ulteriormente".

Ricordiamo che il calciatore già sta facendo i conti in famiglia con il cancro, poiché la moglie Claudia Lai sta combattendo contro un tumore al seno, e per fortuna sembra che per lei le cose stiano andando bene e che dopo l'intervento chirurgico sia in netta ripresa.

Al termine della scorsa stagione calcistica, quando apprese che l'Inter lo aveva inserito nella lista dei giocatori cedibili, Nainggolan manifestò proprio la sua volontà di trasferirsi al Cagliari per poter stare accanto alla consorte originaria della Sardegna.

Claudia Lai, moglie di Nainggolan, è in ripresa dopo l'intervento dell'anno scorso

Qualche settimana fa, quando ancora nessuno avrebbe immaginato che la giovane nipote Amber sarebbe deceduta per un cancro, Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, si è mostrata sui social network in ottima forma a un anno di distanza dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposta per rimuovere il tumore al seno.

La 37enne sarda su Instagram ha scritto che a 12 mesi di distanza dall'operazione di quadrantectomia si sente in forma sia fisicamente che mentalmente. È riuscita a recuperare peso e massa muscolare grazie alla sua tenacia, e ora: "Non mi ferma più nessuno". La consorte di Nainggolan ha accompagnato le sue parole all'hashtag "non mollare", probabilmente per infondere fiducia a tutti coloro che sono alle prese con questo brutto male. La donna, infatti, ha anche pubblicato le sue foto che la immortalano con i capelli più folti e in crescita dopo le cure, e con una forma fisica smagliante.