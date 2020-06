La morte di un bambino di soli cinque anni ha sconvolto l’Oklahoma due anni fa. Il bambino è deceduto nel 2018 dopo essere stato abbandonato in auto per ore dalla nonna, andata a giocare al casinò. Ora la donna è stata condannata a 17 anni di prigione, senza che questo abbia placato il dolore di quanti volevano bene al bimbo.

La morte del bambino abbandonato in auto a Harrah mentre la nonna era a giocare al casinò

La triste vicenda si è svolta ad Harrah, una cittadina dell’ Oklahoma, nel 2018. Qui un bambino di soli 5 anni, Maddox, è stato affidato dai genitori alla sua nonna, una donna di 50 anni.

Quest’ultima però si è recata a giocare al casinò, non curandosi del nipote e anzi abbandonandolo in auto per circa sei ore. La vettura era posta sotto il sole caldo di giugno e per il piccolo non vi è stato scampo: Maddox è morto asfissiato. A dare l’allarme sono stati dei passanti, che notando il piccino in difficoltà hanno chiamato i soccorsi, nella speranza di potergli salvare la vita. Purtroppo per il minore era già troppo tardi e le autorità hanno potuto solo costatarne il decesso, addirittura notando, durante i tentativi di rianimarlo, che il povero corpo del piccino presentava già i primi segni del rigor mortis. La nonna di Maddox, intervistata dalla stampa locale dopo la tragedia, ha ammesso le sue colpe, confermando di aver lasciato il nipote sotto il sole in auto, ma si è giustificata dichiarando di non aver pensato che per il piccolo potesse essere così pericoloso.

La donna è stata accusata di omicidio criminale di secondo grado per negligenza infantile e ora è per lei arrivata la condanna a 17 anni di carcere. Inoltre alla cinquantenne è stato intimato di provvedere a pagare le spese del funerale del nipotino.

Una pagina su Facebook per ricordare la storia del piccolo Maddox

La vicenda ha sconvolto l’opinione pubblica, soprattutto perché si è appreso che la nonna ha abbandonato il bambino per potersi recare in tranquillità a giocare al casinò. L’intero Stato commemora il bimbo dal giugno del 2018, unendosi allo strazio dei genitori e del resto della famiglia.

Per celebrare questo tremendo lutto è stata anche aperta una pagina commemorativa su Facebook, nella quale si alternano commenti, testimonianze toccanti e foto del piccino. Il bambino viene descritto gioioso e vivace, pieno di passioni e amante dei supereroi, come molti bambini americani e di tutto il mondo. Un utente lo descrive come un bambino speciale, con una mente brillante e in grado di toccare chiunque entrasse in contatto con lui. In un altra testimonianza si legge che il piccino adorava giocare all’aperto, il calcio, i supereroi, la sua famiglia, mentre un altro conclude di non sapersi spiegare l’accaduto, ma di essere sicuro che Maddox resterà per sempre nel cuore di tutti.