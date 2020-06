Un gesto che non è nuovo nelle scuole italiane, perché già in diverse circostanze degli studenti, per ricordare la memoria dei loro compagni di studio venuti a mancare per diversi motivi, li sostituiscono e, con il permesso delle autorità scolastiche, danno l'esame per loro. In un tempo come quello dell'emergenza sanitaria, grazie a questo gesto altruistico, una ragazza originaria del frusinate ha portato a termine il suo percorso di studi cominciato cinque anni fa.

La ragazza si chiama Stella Tatangelo, morta in un incidente il 14 agosto del 2019

Stella Tatangelo, originaria di Sora, ha frequentato fino al 2019 la sezione A del liceo Vincenzo Simoncelli.

Ha avuto una passione per la danza sin da piccola, tanto che ha cominciato a calcare il palco da ballerina in diversi saggi di fine anno. La sua vita si è spezzata nella serata del 14 agosto del 2019, in un incidente stradale, mentre era a bordo della Volkswagen Golf guidata dal suo fidanzato. Una vita spenta all'età di 18 anni appena compiuti, quella di Stella, ma che i suoi compagni di classe, promossi all'ultimo anno del loro percorso di studi liceali, non hanno mai dimenticato.

In quella notte terribile, in compagnia di tre amici, in località Vuotti della città di Sora, il veicolo ha sbandato ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un muro. Due passeggeri dell'automobile sono stati sbalzati fuori dai finestrini, il findanzato è riuscito, pur ferito, a salvarsi; ma Stella è rimasta intrappolata dentro l'abitacolo.

Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, che hanno visto il veicolo aggrovigliato e quindi hanno compreso la gravità della situazione, hanno cercato di salvarle la vita, ma è stato tutto inutile. Quel decesso, come tanti altri che sono avvenuti sulla strada, ha posto temine a una giovane vita e ha sconvolto tutta la comunità sorana.

Le iniziative nella città per ricordare la giovane ragazza

I suoi compagni, all'indomani della ripresa delle lezioni del nuovo anno scolastico, hanno fatto ogni cosa per ricordare il suo sorriso, la sua fresca presenza di donna che si stava apprestando a compiere l'ultimo passo verso il diploma. Non si sa cosa Stella avrebbe voluto fare dopo, ma le iniziative non sono certamente mancate in questo tempo per ricordarla.

Infatti, nel gennaio del 2020, prima della chiusura a causa della Covid-19, è stata scoperta una targa di intitolazione del campo sportivo della scuola, alla cui cerimonia sono stati presenti anche i suoi genitori.

Ma l'atto finale è quello che i suoi colleghi di classe, nella giornata del 22 giugno, hanno compiuto: sette studenti della VA, la sezione dove è stata iscritta Stella per quattro anni, hanno sostenuto l'esame di maturità in presenza, davanti alla commissione e con le dovute disposizioni anti contagio stabilite dal Ministero dell'Istruzione. Sono stati presenti in aula anche il padre e la madre della ragazza, per simboleggiare quell'attaccamento allo studio che la giovane ha sempre mostrato fin dal primo anno di frequenza del liceo cittadino.