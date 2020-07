Sono 163 i nuovi casi di coronavirus nel nostro paese comunicati dalla Protezione Civile in data odierna. Il totale dei contagiati in Italia da inizio pandemia sale così a 243.506. Le vittime per Covid-19 sono 34.997 per effetto dei 13 decessi confermati oggi. Si contano anche 575 nuove guarigioni, con il totale di dimessi che sale così a 196.016. Nel mondo si registrano almeno 13.500.000 casi di Coronavirus e 582.000 decessi a causa del virus.

Bollettino regionale coronavirus del 15 luglio

A seguire il bollettino riportante i casi totali di Covid-19 per singola regione e l’aggiornamento rispetto ai dati del 14 luglio:

Lombardia: il totale dei positivi sale a 95.236 per effetto dei 63 nuovi casi confermati oggi;

Emilia Romagna: i 18 nuovi casi portano il totale regionale a 28.989;

Veneto: 21 nuovi positivi e totale che si assesta a 19.441;

Piemonte: i positivi da inizio pandemia salgono a 31.515 a causa dei 8 casi registrati oggi;

Marche: non ci sono nuovi casi di coronavirus e totale resta a 6.805;

Liguria: oggi si riscontrano 4 nuovi casi di Covid-19 ed il totale regionale si porta a 10.042;

Campania: il totale si porta a 4.787 a causa di 8 nuovi casi riscontrati;

Toscana: 8 casi odierni e il totale si porta a 10.338;

Puglia: non ci sono nuovi positivi e totale regionale rimane pari a 4.541;

Friuli Venezia Giulia: il totale complessivo è pari a 3.339 casi, un incremento di un’unità rispetto al dato precedente;

Lazio: 20 nuovi positivi, 8.376 il totale da inizio pandemia;

Umbria: 2 nuove infenzioni da Covid-19 e totale pari a 1.452;

Sicilia: i casi totali sono pari a 3.115, nessun nuovo positivo;

Abruzzo: ci sono 3 nuovi positivi, il totale rimane pari a 3.331;

Provincia Autonoma di Bolzano: 3 nuovi casi di coronavirus e totale regionale che è ora pari a 2.677;

Provincia Autonoma di Trento: non ci sono nuovi casi e il totale da inizio crisi rimane pari a 4.881;

Calabria: 2 nuovi positivi in questa regione ed il totale è 1.218;

Sardegna: 2 nuovi casi in Sardegna, il totale si porta a 1.376;

Valle D'Aosta: nessun nuovo caso in questa regione, il totale è fermo a 1.196;

Molise: nessun positivo nuovo e totale pari a 446;

Basilicata: i positivi nella regione meno afflitta dalla pandemia sono 405, nessun nuovo caso.

13.5 milioni di positivi al coronavirus nel mondo

I casi di Covid-19 sono saliti a 13,5 milioni nel corso della giornata odierna, anche per effetto dei 218.000 positivi confermati il 14 luglio. 5.414 morti in 24 ore portano il totale mondiale delle vittime del Covid-19 a 582.000. I guariti sono saliti a 7.882.000, mentre i pazienti attualmente positivi sono 5.032.000. I ricoverati in terapia intensiva sono almeno 59.500. Passando all’analisi per territori, l’America del Nord si conferma il maggior focolaio della pandemia con 4.156.000 contagiati e 189.000 morti. In Asia i positivi salgono a 3.092.000 mentre le vittime sarebbero oltre 73.000. In America del Sud i morti sono 109.000 su un totale di 2.995.000 persone che hanno contratto il virus.

In Europa le infezioni da Covid-19 sono 2.609.000 mentre i decessi quasi 198.000. In Africa il conteggio dei contagi conferma un totale di 629.000 malati e 13.813 vittime. Infine, in Oceania i casi si portano a 12.155 e i morti a 133.

I dieci paesi con maggior numero di casi

I dieci stati con il numero più alto di positivi al coronavirus sono:

Stati Uniti: 3.547.000 casi di coronavirus e 139.174 morti;

Brasile: nel paese sudamericano i decessi sono 74.336 su 1.933.655 contagi totali;

India: 941.630 positivi e 24.371 vittime nel paese asiatico più colpito;

Russia: 746.369 contagi e 11.770 decessi;

Perù: 333.867 positivi al virus e 12.229 vittime;

Cile: 319.493 persone colpite dal Covid-19 e 7.069 decessi;

Messico: 311.486 malati complessivi e 32.327 morti per il virus;

Spagna: 28.409 vittime su 303.699 contagiati totali;

Sudafrica: 298.292 casi di Covid-19 e 4.346 decessi;

Regno Unito: in UK i casi totali sono 291.373 e le vittime 44.968.