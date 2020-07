Continuano gli aggiornamenti dalla Protezione Civile in merito alla diffusione del coronavirus all'interno del nostro Paese. In data odierna i nuovi positivi sono 169 e il totale (compresi i decessi e le guarigioni) ammonta a 243.230. Il numero delle persone guarite sono 195.106, 178 in più rispetto a ieri, mentre i deceduti sono 34.967, più 13 in 24 ore.

Bollettino regionale 13 luglio coronavirus

A seguire gli ultimi aggiornamenti della diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: nella regione più colpita dal Coronavirus i nuovi casi sono 94 e il totale è pari a 95.143;

Emilia Romagna: in un giorno sono 18 i nuovi positivi e il totale si assesta a 28.958;

Veneto: i 6 nuovi malati portano il totale a 19.401;

Piemonte: più 6 infetti, 31.504 il totale;

Marche: non ci sono nuovi contagi, 6.804 il totale;

Liguria: in 24 ore si registra un incremento di un nuovo positivo e il totale è pari a 10.032;

Campania: 7 nuovi casi, 4.779 il totale;

Toscana: il totale si porta a 10.326, per effetto dei 4 nuovi infetti;

Sicilia: un nuovo malato di coronavirus, 3.100 il totale;

Lazio: a causa dei 24 nuovi contagiati, il totale si porta a 8.338;

Friuli Venezia Giulia: in questa regione il totale rimane fermo a 3.335, senza registrare nuovi casi;

Abruzzo: non ci sono nuovi positivi, il totale si porta a 3.328;

Puglia: 4.541 il totale, secondo giorno senza casi nuovi;

Umbria: in 24 ore non si registrano nuovi infetti, 1.450 il totale;

Provincia Autonoma di Bolzano: i 7 nuovi contagiati portano il totale a 2.673;

Trento: la Provincia Autonoma in data odierna non registra nuovi casi, 4.881 il totale;

Calabria: non ci sono nuovi positivi al coronavirus, 1.216 il totale;

Sardegna: 1.373 il totale, un caso rilevato oggi;

Valle D'Aosta: non ci sono infetti rilevati oggi, 1.196 il totale;

Molise: non si registrano casi, 446 il totale da inizio emergenza;

Basilicata: totale fermo a 406, nessun nuovo positivo oggi.

Oltre 13 milioni di contagiati nel mondo

I casi di coronavirus hanno superato quota 13 milioni nel mondo. Su 13.107.000 contagiati totali, i deceduti sono stati fino ad oggi 572.000 mentre i guariti sono stati 7.632.000. I pazienti attualmente positivi sono 4.902.000, 58.700 dei quali versano in condizioni critiche in ospedale. La curva del contagio ha registrato una piccola flessione nella giornata del 12 luglio quando si sono registrati 194.696 casi di Covid-19 e circa 4.000 morti. In America del Nord si sono superati i 4 milioni di positivi da inizio epidemia, mentre i morti sono almeno 186.000. In Asia i contagi raggiungono quota 2.977.000 con 71.000 decessi accertati. In America Latina i morti sono 105.000 su 2.895.000 persone che hanno contratto il virus.

In Europa le vittime del coronavirus sarebbero quasi 197.000 su un totale di 2.579.000 infezioni. In Africa i contagi totali sono 599.000 mentre i morti 13.305. Ulteriore piccolo balzo dei positivi in Oceania, che si porta ad un totale di 11.644 e 130 vittime.

I dieci paesi con più casi di coronavirus

Di seguito l'elenco dei dieci paesi al mondo in cui si sono verificati più casi di COvid-19:

Stati Uniti: 3.430.000 contagi da Covid-19 e 137.839 decessi;

Brasile: 1.866.176 casi che hanno portato a 72.151 morti;

India: 898.860 positivi e 23.569 vittime;

Russia: 734.000 casi di coronavirus e 11.439 morti totali;

Perù: 326.326 malati di Covid-19 da inizio pandemia e 11.870 deceduti;

Cile: 315.000 contagiati e 7.000 vittime;

Spagna: 300.988 casi di Covid-19 e 28.403 morti;

Messico: 299.750 contagi da coronavirus e 35.006 vittime;

Regno Unito: 289.603 infezioni da coronavirus e 44.819 decessi;

Sudafrica: il virus è stato contratto da 276.242 persone, 4.079 delle quali hanno perso la vita.