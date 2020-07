Il Coronavirus continua a mietere contagi e vittime in tutto il mondo. In queste ultime settimane la situazione in Italia sembra essere sotto controllo, ma in Campania l'indice Rt ha superato il valore di 1. Proprio per questo motivo il governatore Vincenzo De Luca si dice molto preoccupato per quanto sta succedendo. Visto il quadro epidemiologico, De Luca ha informato i giornalisti che sarebbe pronto a varare una nuova ordinanza con la quale potrebbe decretare la chiusura di tutti quei negozi e attività commerciali dove gli addetti, ma anche gli stessi clienti, non usano la mascherina. "A settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto", queste le parole che il governatore ha usato davanti ai cronisti di SkyTg24.

De Luca: 'Sui mezzi pubblici seguire l'esempio di Trenitalia'

De Luca ha continuato a parlare dell'epidemia provocata dal coronavirus anche durante la presentazione di "Rock", il nuovo convoglio di Trenitalia. Il governatore sostiene che tutte le aziende del trasporto pubblico, sia locale che nazionale, debbano seguire l'esempio dato dal maggior vettore a livello nazionale. De Luca propone "l'indignazione pubblica" per chi non usa i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi, soprattutto sui mezzi pubblici. Il politico considera "cafoni incivili" le persone che hanno questi comportamenti che possono mettere a repentaglio la salute di tutti gli altri cittadini. Sempre secondo quanto dichiarato da De Luca, bisognerebbe bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri che non indossano la mascherina.

Il governatore ritiene che è giusto quanto fatto dal Governo, che ormai da diverso tempo ha riaperto la mobilità interregionale e per questo bisogna prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini.

Il governatore crede che non rispettando le regole la situazione non possa reggere

Come già detto in apertura, De Luca è molto preoccupato per la situazione che si sta venendo a creare in Campania.

Secondo il governatore l'uso della mascherina dovrebbe diventare obbligatorio in tutti quei posti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. In conclusione del suo intervento, il presidente della regione Campania ha invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, in quanto "se la situazione continua così c'è il rischio che la regione non regga a lungo".

Le autorità locali continuano comunque a monitorare costantemente la situazione epidemiologica in tutta la Campania. La guardia deve restare alta proprio per evitare una possibile ripresa dell'epidemia in Italia e per questo anche il Governo centrale invita alla prudenza.