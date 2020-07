La speranza di ritrovare in vita Claudio Dedola, scomparso da Terralba (Oristano) il 13 luglio, si è spezzata nella giornata di ieri 21 luglio, quando il corpo del ragazzo 27enne è stato ritrovato privo di vita in una strada in aperta campagna in direzione Marceddì (frazione del comune di Terralba). Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri e il medico legale. Secondo le prime informazioni il ragazzo potrebbe essersi tolto la vita.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una strada in aperta campagna, in direzione della frazione di Marceddì, in località Luri. Secondo quanto scrive l'Unione Sarda, sarebbe stato un uomo intento a raggiungere il suo terreno, intorno alle 6 del pomeriggio di ieri 21 luglio, ad avvistare il corpo e ad allertare le forze dell'ordine. I primi accertamenti escludono come causa la morte violenta: a quanto sembra il 27enne potrebbe essersi tolto la vita.

A pochi metri dal punto in cui è stato recuperato il corpo di Dedola, è stato ritrovato anche lo scooter azzurro con cui è stato visto per l'ultima volta a Terralba, nella serata della sua scomparsa. Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri e il medico legale.

Le ricerche di Claudio Dedola andate avanti per otto giorni

Le ricerche di Claudio Dedola, originario di Bolotana (Nuoro) sono andate avanti senza sosta per otto giorni. Al suo tentativo di ritrovamento, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, hanno partecipato anche i volontari dell'associazione terralbese Livas.

Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle 6 del pomeriggio del 13 luglio, dopo essere uscito dalla Deg Onali, l'azienda che si occupa della realizzazione d'infissi per cui lavorava. L'ultima sua traccia era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza, che l'aveva ritratto in sella al suo scooter nero e azzurro, particolare che ha fatto da punto cardine durante le sue ricerche.

Del caso di Claudio Dedola si è occupato anche il programma Chi l'ha visto?, con un annuncio tramite la propria pagina Facebook.

Sconcerto e dolore a Terralba e Bolotana per la tragica scomparsa del 27enne. Sebastiano Dedola, padre di Claudio e conosciuto nella cittadina nuorese in quanto titolare di una ditta di serramenti, come scritto dalla testata sarda Casteddu Online, ha commentato il drammatico epilogo della vicenda con: "È un dolore immenso".

Anche il sindaco di Terralba, Sandro Pili, in un'intervista telefonica con Casteddu Online, ha riportato il cordoglio di tutta la città: "Le ricerche erano sempre attivissime e la speranza era di ritrovarlo sano e salvo. E invece, purtroppo, è andata così".