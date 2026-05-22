Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, la soap in onda su Canale 5, rivelano che Erim sarà protagonista di una scenata durante la festa di compleanno organizzata da Sahika per Kaya. Il ragazzo si scaglierà contro Yildiz e Kerim davanti a tutti gli invitati, costringendo Halit a intervenire.

Forbidden Fruit anticipazioni: Erim fuori di sé, rissa sfiorata alla festa

Nel corso della festa organizzata da Sahika per il compleanno di Kaya, Erim faticherà a trattenere tutta la rabbia accumulata. La presenza contemporanea di Yildiz e Kerim lo metterà profondamente a disagio, soprattutto dopo aver ascoltato parte della conversazione compromettente tra Ender e Yildiz sul legame sempre più forte tra la donna e Kerim.

Il ragazzo inizierà così a mostrarsi provocatorio nei confronti dei due, fino a lasciarsi andare a un atteggiamento apertamente ostile davanti agli invitati. Le tensioni diventeranno evidenti durante la serata e il clima alla festa cambierà improvvisamente, creando forte imbarazzo tra tutti i presenti.

Halit noterà il nervosismo del figlio e capirà che Erim non riesce più a controllarsi. Per evitare che possa dire qualcosa di troppo compromettente davanti a Kaya, Sahika e agli altri ospiti, allontanerà Erim dalla festa e lo manderà dalla madre. Il comportamento del ragazzo, però, finirà per insospettire Ender, che inizierà a capire che Erim e Halit potrebbero aver scoperto molto più di quanto lei immaginasse.

Ender scopre che Halit sa il segreto

Il comportamento di Erim metterà in allarme Ender. La donna inizierà a fare domande prima a Caner e poi allo stesso figlio, arrivando così a una scoperta.

Proprio scavando nei silenzi del figlio, Ender riuscirà a unire i puntini e si ricorderà del momento in cui aveva parlato a Yildiz della sua vicinanza a Kerim, senza accorgersi che Halit ed Erim stavano arrivando alle loro spalle. Padre e figlio avevano ascoltato parte della conversazione, scoprendo così che Yildiz prova dei sentimenti per Kerim.

Nel frattempo, Yildiz continuerà a vivere nel terrore che Halit abbia davvero sentito quelle parole compromettenti. Osserverà continuamente il comportamento dell'ex marito e perfino quello di Erim, convinta che da un momento all’altro possa scoppiare uno scandalo.

Halit, però, continuerà a mostrarsi apparentemente tranquillo. Proprio questo atteggiamento farà capire a Ender che l’uomo non ha dimenticato nulla e che, in silenzio, sta raccogliendo prove per usarle contro la giovane.