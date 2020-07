Brutte notizie per i furbetti, buone per chi è in regola e adesso può viaggiare in maggiore sicurezza. Da ora in avanti si potranno rintracciare l'irregolarità delle posizioni assicurative delle automobili attraverso l'uso delle telecamere. Questo, in precedenza, non era possibile o comunque era oggetto di controversie. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il fatto che l'utilizzo sarà possibile soltanto sulla base di un cumulo di infrazioni, determinerà il fatto che l'eventuale rilevazione di condotte irregolari comporterà multe particolarmente salate.

Rc auto: occhi della Ztl decisivi

La novità è frutto di una nuova circolare firmata da Armando Forgione, direttore centrale di Polizia.

Chiarendo alcune controversie legislative, ha specificato la possibilità di utilizzare le telecamere di Ztl, corsie riservate o autovelox fissi per verificare la posizione assicurativa dei veicoli in transito. Si stima che, al momento, in Italia ci siano 346 comuni al cui interno è presente una Ztl. Il presidio dell'area era affidato anche ad un sistema di videosorveglianza, attraverso cui rintracciare coloro i quali violassero i limiti della superficie soggetta a limitazioni di circolazione. Quello stesso stesso strumento potrà essere utilizzato in maniera contestuale per comminare sanzioni relative all'eventuale irregolarità nella mancata stipula di un contratto assicurativo valido per il periodo in corso.

Si stima che in Italia ci siano in circolazione ben 2,6 milioni di veicoli che ne sono sprovvisti.

Sanzione con cumulo sarà pesante

Il Corriere della Sera riporta l'esempio fatto dal comandante della municipale di Verona. Si pone l'esempio di un'automobilista che viola l'obbligo di non circolare nella Ztl.

Una volta verificata l'azione fuori dalle norme, si provvederà anche a valutare la posizione assicurativa. Qualora risultasse non in regola, la persona avrebbe 30 giorni per dimostrare il contrario. Qualora, però, venissero confermate tutte le infrazioni, arriverebbe ad una maxi-sanzione derivante dal cumulo.

Dovrebbe, infatti, pagare da 83 a 333 euro per la violazione della Ztl, subire una decurtazione di cinque punti e ricevere una multa aggiuntiva per la mancanza di copertura assicurativa oscillante tra gli 868 e i 3471 euro. L'auto, inoltre, resterà sotto sequestro fino al pagamento dell'assicurazione, delle multe e delle spese di parcheggio nel deposito.