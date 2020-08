Nella giornata di martedì 25 agosto sono stati individuati altri 17 casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. A diffondere la notizia è l'Asl della provincia campana attraverso il consueto report. Secondo a quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, dunque, sono quasi 90 i casi di positività in più che si sono verificati in tre giorni. Questi hanno riguardato per lo più persone che hanno dato comunicazione del loro rientro nel territorio dopo aver trascorso un periodo di vacanza fuori regione. Fortunatamente, però, pare che la maggior parte di questi nuovi contagiati sia asintomatica o che comunque presenti dei sintomi piuttosto leggeri.

A dichiararlo è Ferdinando Russo, direttore generale dell'Asl di Caserta.

La situazione a Caserta: 235 positivi e 444 persone in quarantena

Da quando è cominciata l'emergenza Coronavirus, il numero totale dei casi nella provincia di Caserta è di 847, con 235 persone attualmente positive. Tra questi però c'è anche un nuovo guarito con il totale salito adesso a 565. A seguito dei contagi verificatisi negli ultimi giorni, sono ovviamente tornati ad aumentare anche i soggetti posti in quarantena obbligatoria perché erano stati a contatto con i pazienti positivi. I cittadini in isolamento sono 444. Per quanto riguarda il numero dei tamponi effettuati nella provincia campana, dall'inizio dell'emergenza risultano invece essere 50.201.

Nell'ultimo mese, tra i tamponi ai quali i cittadini sono stati sottoposti, ci sono anche quelli che i ragazzi del centro sociale ex Canapificio hanno messo a disposizione per circa 100 persone, tra operatori e ospiti, presenti presso il "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" di Caserta.

A seguito degli accertamenti, sono emersi tre positivi: due operatori e un ragazzo. Ad oggi solo uno degli operatori è ancora positivo al coronavirus e si trova, in condizioni stabili, ricoverato a Maddaloni.

Il bollettino ufficiale del Ministero: 1.367 nuovi positivi al coronavirus

Il bollettino ufficiale del 26 agosto diramato dal Ministero della Salute, indica un incremento a livello nazionale di 1.367 casi di positività rispetto al giorno precedente.

La regione Campania risulta essere la quarta regione per contagi. I numeri più alti in Lombardia (+269), seguita da Toscana (161), Veneto (147) e Campania (135). In Emilia-Romagna sono 120 i nuovi positivi, 75 in Piemonte, 53 in Sardegna, 51 in Puglia, 41 in Liguria. Friuli Venezia Giulia e Sicilia registrano invece un +33, +26 l'Abruzzo, +20 l'Umbria. Sotto i 10 casi totali, invece, le Marche, le provincie di Trento e Bolzano, il Molise, la Calabria e la Basilicata. L'unica regione a raggiungere gli zero contagi è stata la Valle d'Aosta.