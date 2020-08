Deianira Marzano ha avuto un incidente domestico. Nella giornata di giovedì 6 agosto, l'influencer campana, che si trovava in Calabria per trascorrere le vacanze, è rimasta ferita a causa dello sgretolamento del vetro della doccia dell'hotel dove alloggiava. L'ex isolana ha mostrato ai suoi fan le foto che ha scattato subito dopo il fatto, in cui si vedono i tagli su alcune parti del corpo e il sangue, ma fortunatamente, nonostante lo spavento e le ferite, ha ringraziato Dio per non aver subito danni peggiori.

Deianira Marzano descrive ai fan l'incidente domestico

Dopo essersi tranquillizzata, Deianira Marzano ha voluto condividere attraverso le sue storie Instagram, l'episodio che le è capitato.

Ha spiegato ai suoi follower che è stata colpita dalla porta di vetro della doccia, che si è frantumata, causandole diversi tagli alle braccia, alle mani e al seno. L'influencer ha voluto ringraziare una farmacia della Calabria, in quanto una dottoressa che lavora lì le ha prestato i primi soccorsi, togliendole le schegge di vetro che erano rimaste nella sua pelle e medicandole le ferite. Proseguendo nel racconto, Deianira si è commossa ripensando a quanto le è successo e ha detto: 'Mi è andata bene'.

Dopo lo spavento, Deianira Marzano: 'Ringrazio Dio'

Deianira Marzano, dopo aver superato lo spavento, ha ringraziato Dio per essersi salvata e non avere avuto ferite più gravi. L'influencer campana ha raccontato che ha preferito non recarsi in un ospedale per effettuare le medicazioni.

L'ex isolana ha detto di aver avuto molta paura per quanto le è successo: ''Sono stata fortunata. Ringrazio queste persone che mi hanno soccorsa. Sono una paurosa degli ospedali''. La Marzano ha ricordato ai suoi follower di essere un soggetto molto ansioso, pertanto ha avuto molta paura, soprattutto pensando che poteva andare peggio.

Deianira ha voluto anche condividere con i suoi fan alcuni scatti dei momenti successivi all'incidente, dove ha mostrato i tagli e il sangue sugli arti e sul seno.

Le riflessioni di Deianira Marzano dopo l'incidente

Mentre condivideva la descrizione dell'episodio che le è accaduto, Deianira Marzano ha voluto condividere alcune riflessioni con i suoi follower, dicendo che ogni giorno bisognerebbe ringraziare per quanto abbiamo.

Poco dopo, l'influencer campana è scoppiata in lacrime e ha affermato: ''A volte ci succedono delle cose che ci scansiamo proprio dei fossi''. Deianira ha proseguito il discorso, ripensando a molte volte in cui le persone si soffermano sulle cose banali, quando in realtà ci sono problemi più seri: ''Uno deve essere sempre felice e contento di quello che ha e non si deve lamentare mai''. La Marzano ha concluso il discorso che spesso anche lei si lamenta per cose stupide, quando dovrebbe essere grata tutti i giorni di stare bene.