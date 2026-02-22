Sabato 21 febbraio alle ore 15:00 presso l’Allianz Stadium di Torino si è giocata la partita di Serie A Juve-Como. I padroni di casa sono stati sconfitti per 2-0, ma a mandare su tutte le furie i tifosi bianconeri è stato ancora una volta Michele Di Gregorio.

All’11’ Vojvoda ha portato in vantaggio il Como: un tiro che sembrava prendibile dal massimo difensore della Juventus, ma a causa di una papera è finito in rete. Al 22’ Openda avrebbe potuto riportare la partita in parità, ma ha lisciato il pallone rendendo facile la parata al portiere avversario.

Al 52’ il Como è andato vicino al raddoppio, ma il tiro di Douvikas è andato sopra la traversa. 10 minuti più tardi Caqueret ha siglato il gol della vittoria portando la sua squadra sul 2-0.

Juve-Como: Di Gregorio regala il vantaggio agli ospiti

Michele Di Gregorio è finito nuovamente sotto accusa per la prestazione sottotono in Juve-Como. Terminato il match, diversi utenti si sono riversati su X per insorgere contro il massimo difensore: “Di Gregorio gioca per tutte le squadre tranne per quella che lo stipendia”. Un altro tifoso ha aggiunto: “Basta Di Gregorio tra i pali, non ne posso più”. Un utente ha ironizzato sostenendo cne ogni settimana il portiere della Juve sembra avere i guantoni bucati visto che ogni pallone tirato dagli avversari finisce in rete.

Tra i vari utenti c’è chi ha affermato: “La Juventus ha un problema piuttosto serio da risolvere: manca un portiere”. Un altro tifoso ha affermato: “A questo punto suggerisco di far giocare il portiere della Next Generation, visto che Di Gregorio è improponibile e Perin si è dimostrato un uomo non di parola”. Un utente ha tagliato corto contro il proprio portiere: “Mandatelo via”. Un tifoso ha commentato: “La Juve ha sicuramente diversi problemi, ma Di Gregorio ci sta mettendo del suo”. Nella partita di oggi c’è anche chi ha riportato una statistica legata alle prestazione del primo portiere bianconero: “Su 13 tiri, abbiamo presto 12 gol”. Un utente ha invece affermato con sarcasmo: “Anche oggi perdiamo grazie alla prestazione insufficiente del nostro portiere. Davvero non ho più parole per descrivere cosa abbiamo fatto di male per meritarci una cosa simile”.