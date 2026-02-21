I nuovi episodi di Beautiful, vedono Luna al centro di una diatriba famigliare: Bill infatti, crede che Poppy abbia taciuto troppo a lungo su chi sia il padre della ragazza. Dunque Spencer intende effettuare il test del DNA per accertare la paternità della ragazza. Ovviamente il gesto dell'uomo spiazza Liam, ma solamente l'esame potrà stabilire la verità.

Beautiful: trame dal 23 al 28 febbraio

Le anticipazioni di Beatiful, vedono Luna ripensare a suo padre e difendere sua madre Poppy dalle accuse della zia. Nel frattempo Bill comunica a Liam di voler effettuare il test del DNA per capire se la ragazza possa essere sua figlia.

Spencer crede che Poppy abbia nascosto la verità a lungo solo perché interessata al proprio tornaconto personale. Mentre Katie sembra essere diffidente su questa storia, R. J. ha deciso di credere a Poppy. Tuttavia quest'ultima inizia a pensare che Luna possa essere realmente la figlia di Bill. Dunque non resta che attendere l'esito dell'esame per attribuire o meno la paternità allo Spencer.

Intanto Steffy è sempre più intenzionata a chiudere la Hope The Future a causa dei pessimi risultati, ma Hope crede che dietro alla scelta della donna ci sia una motivazione personale e non legata al lavoro anche se Carter ha confermato che le vendite non sono andate come previsto.

Dove e quando seguire la serie tv

La serie Beautiful è possibile seguirla dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40.

Chi invece intende seguire la soap opera con orari e tempistiche diverse può farlo sul sito Mediaset Infinity.

La maggior parte degli episodi del 2026, sono stati girati in Italia.

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le trame di Beautiful.

Un fan ha ironizzato: "Alla fine scopriremo di essere tutti figli di Bill Spencer". Un altro utente ha scritto: "Ora capisco perché poi Hope farà il colpo di stato alla Forrester. Steffy è proprio una donna insopportabile e vendicativa". Un utente ha aggiunto: "Come colleziona i figli Bill non lo fa nessuno". Un ulteriore utente ha commentato: "Comunque Li ci aveva visto lungo su sorella e nipote". Infine uno spettatore ha affermato: "Brooke che si deve tenere ma vorrebbe raccontare delle famose mentine di Poppy".