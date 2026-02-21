Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, su Rai 1, vanno in onda i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. I fratelli Marchesi sono sempre più intenzionati a portare a termine il loro piano di vendetta che a sua insaputa coinvolge anche la contessina. Odile infatti, arriverà al punto di andare contro suo zio Umberto Guarnieri pur di schierarsi dalla parte di Ettore e Greta.

Il Paradiso delle Signore: trame da 23 al 27 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedono Ettore e Greta sempre più affamati di vendetta. A Villa Guarnieri, si festeggia l'ingresso di Odile nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo nata in memoria di Margherita.

Nel frattempo Umberto Guarnieri confida a Marta di essere preoccupato per la relazione intrapresa dalla nipote Odile con Ettore Marchesi: secondo Guarnieri, l'uomo nasconde qualcosa. Motivo per cui la contessina si scontrerà con suo zio. Problemi anche per i fratelli Marchesi: Ettore vuole andare a trovare la madre a Londra, ma Greta non sembra essere d'accordo. In modo del tutto casuale, Greta scopre che qualcuno si è diretto a Londra per indagare sul suo passato e su quello di Ettore, quindi i fratelli Marchesi convincono Odile ad andare contro lo zio Umberto in modo da schierarsi dalla loro parte.

A casa Puglisi Concetta è messa sotto pressione: la donna oltre a lavorare in Caffetteria ha a che fare anche con il carico di lavoro in casa per via della lavatrice rotta.

Irene chiede alla Veneri di seguire tutte insieme il Festival di Sanremo, inconsapevole che Cesare le sta organizzando una sorpresa. Tuttavia Botteri trova un modo per conciliare le due cose. Dopo la rottura tra Marcello e Rosa i dissapori sono all'ordine del giorno e questo ricade anche sul lavoro, quindi Tancredi pensa di avere delle chance. Enrico invece è sempre più convinto che in casa-famiglia ci sia stata un'intossicazione alimentare.

Il commento degli utenti del web

Le trame della tv soap Il Paradiso delle Signore sembrano appassionare i fan, tanto che su X sono in molti ad esprimere un parere sulle nuove trame.

Un utente ha affermato: "Non riesco davvero a capire fino a che punto arriverà Odile pur di difendere Ettore".

Un altro utente ha aggiunto: "Menomale che Umberto Guarnieri ha deciso di indagare sul conto dei fratelli Marchesi". Un altro utente si è soffermato su Rosa e Marcello: "La voglia di ambizione di lei è talmente alta che non le importa di niente". Tra gli utenti c'è chi ha esortato la contessa ad "aprire gli occhi" e chi ha commentato: "Ma possibile che in Caffetteria non trovano il sostituto di Mimmo?". Infine c'è chi ha elogiato Cesare Botteri: "Ma dove lo trova Irene un altro come lui? Beata lei".