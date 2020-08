Cinque ragazzi di ritorno da una vacanza in Grecia sono stati trovati positivi al Coronavirus. I giovani, secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, sono originari di alcuni comuni della provincia di Lecce tra cui Muro Leccese e Squinzano. Adesso la Asl salentina è al lavoro per rintracciare tutti i contatti avuti dai ragazzi negli ultimi giorni. Le generalità dei contagiati non sono state rese note per motivi di privacy. La comitiva di cui facevano parte era composta da dieci altre persone e tutti loro si erano recati nel paese ellenico per festeggiare la maturità.

Su dieci ragazzi la metà ha contratto il virus

La metà dei ragazzi che ha partecipato al viaggio in Grecia ha quindi contratto il virus, secondo quanto riferisce anche il quotidiano Repubblica. L'altra metà, invece, ha eseguito il tampone ed è risultata negativa; il test dovrà essere ripetuto. Anche quest'ultimi, nonostante non siano risultati positivi al Sars-CoV-2, sono in isolamento domiciliare, così come prevede appunto il protocollo sanitario. I cinque nuovi casi non sono rientrati nel bollettino diffuso dalla Regione Puglia nella giornata del 9 agosto. Antonio Lorenzo Donno, sindaco di Muro Leccese, ha confermato la notizia secondo cui alcuni giovani del paese sono rimasti contagiati dal virus dopo un viaggio all'estero.

Il primo cittadino ha invitato gli abitanti a essere solidali con le famiglie dei ragazzi, cercando soprattutto di non colpevolizzare nessuno. "Sono questi i momenti in cui dobbiamo dimostrare di essere comunità" così ha detto Donno in un suo post su Facebook. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie locali.

A Squinzano sospese tutte le attività di spettacolo

Huffington Post informa che alla vacanza avrebbero partecipato anche altri giovani provenienti da diverse regioni italiane. La positività al Coronavirus è stata scoperta grazie alla premura di un genitore, il quale ha fatto sottoporre il figlio al tampone dopo che quest'ultimo è rientrato dal viaggio.

Il test è stato eseguito in una struttura privata e le spese sono state completamente a carico della famiglia.

Il sindaco di Squinzano, Giovanni Marra, sulle sue pagine online fa sapere che nel territorio cittadino e nella marina di Casalabate l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere in via del tutto precauzionale tutti gli eventi della rassegna estiva. Marra spera che il caso di Coronavirus registrato in queste ore a Squinzano rimanga isolato. Nella giornata del 9 agosto in Puglia si sono registrati altri nove casi di positività al Sars-CoV-2 e nessun decesso.