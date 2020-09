Nel pomeriggio di ieri, 2 settembre, la notizia che Silvio Berlusconi sia risultato positivo al tampone per il Coronavirus, ha fatto in fretta il giro del mondo. Per cinque mesi, l'ex presidente del Consiglio, che a breve compirà 84 anni, è stato in un 'buen retiro' francese, lontano dai pericoli di un contagio. Poi, è andato a villa Certosa, la sua celebre residenza sarda a Porto Rotondo, frazione di Olbia, dove ha incontrato vecchi amici tra cui Flavio Briatore, anche lui contagiato da Sars-Cov-2. Ovviamente, non c'è nessuna prova che il patron del Billionaire abbia trasmesso il virus a Berlusconi, ma qualcuno l'ha insinuato.

Al quotidiano La Stampa che l'ha intervistato, Briatore ha manifestato dispiacere per la notizia, ma anche reattività di fronte a certe insinuazioni.

Berlusconi positivo, Briatore: 'Spero guarisca presto'

Flavio Briatore, 70 anni, sta trascorrendo la quarantena nella casa milanese dell'amica Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia. Briatore, reduce dalla Costa Smeralda e da polemiche per i provvedimenti anticontagio del governo e del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ritenuti troppo restrittivi, lo scorso 25 agosto è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una prostatite. Nel corso degli accertamenti di prassi, è emersa la sua positività al Coronavirus. Nel frattempo, sono risultati positivi anche una sessantina di dipendenti del Billionaire, ed è iniziata la ricerca di circa tremila clienti, alcuni dei quali hanno dato nomi e recapiti falsi.

Briatore, lo scorso 12 agosto, è stato a trovare Berlusconi a Villa Certosa. In un video da lui condiviso su Instagram, i due sono vicini e senza mascherine. "Sono venuto a trovare il mio amico presidente, lo trovo in forma, bravo Silvio", dice Briatore. Intervistato telefonicamente, Briatore dice di essere molto dispiaciuto della notizia della positività di Berlusconi, di sperare che ne esca presto.

Il giornalista gli fa notare che Berlusconi è tra le persone che ha incontrato in quei giorni tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Alla domanda se teme di averlo contagiato, Briatore risponde: "Ma che c'entra?. Non credo che il contagio dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avere rotto", per poi interrompere il colloquio.

Sia Briatore che Berlusconi, entrambi positivi ed asintomatici, sono in cura dal professor Alberto Zangrillo. Primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele, Zangrillo è il medico storico di Berlusconi. A giugno aveva detto: "il virus è clinicamente morto".

Berlusconi asintomatico: 'Continuo la battaglia'

Silvio Berlusconi non ha febbre, si trova in isolamento nella sua villa di Arcore e dice di stare bene. Anche due dei suoi figli, Barbara e Luigi, sono risultati positivi, oltre a qualche nipote. Potrebbero essere stati proprio loro a contagiarlo, di ritorno da una vacanza in barca.

La prova che sta bene l'ha voluta dare ieri pomeriggio, mentre la notizia era già inarrestabile: in collegamento telefonico con il Movimento azzurro donna, ha detto che sarà presente alla campagna elettorale di Forza Italia con interviste a tv e giornali, in base a quanto consentito dalla sua condizione.

Poi ha aggiunto: "Purtroppo mi è successo anche questo, ma continuo la mia battaglia", con riferimento sia al virus che alle elezioni regionali.

Dopo aver saputo della positività di Briatore, quando entrambi avevano già lasciato la Sardegna, Berlusconi era convinto di essere fuori pericolo: due tamponi fatti una settimana fa, erano risultati negativi. Ma ieri il tampone ha dato esito diverso. Ha ricevuto gli auguri da esponenti di tutti gli schieramenti politici, anche da parte dell'avversario Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri, e la telefonata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha detto che festeggeranno insieme vittoria elettorale e fine della quarantena.

Il 6 agosto, a Villa Certosa, c'era stato un incontro tra il Cavaliere e lo stato maggiore del partito, ma gli intervenuti non sarebbero a rischio, mentre è in isolamento ad Arcore pure Marta Fascina, nuova fidanzata di Berlusconi, anche lei positiva al coronavirus.

Berlusconi, indiscrezioni

Il fratello Paolo ha riferito che "Silvio è tranquillo, ma non ha assolutamente idea di come abbia preso il virus". Secondo indiscrezioni, qualcuno di Forza Italia se la sarebbe presa con l'entourage che avrebbe permesso a Berlusconi di incontrare Briatore in Sardegna. Solo la figlia Marina sarebbe stata capace di proteggerlo tenendolo per cinque mesi 'segregato' nella sua villa in Provenza.

Quando, però, Marina è partita per una breve vacanza con il marito, Berlusconi ne ha approfittato per tornare in Sardegna con la nuova fiamma e incontrare amici.

Il Cavaliere ha avuto un tumore alla prostata nel 2000, un pacemaker nel 2006, una statuetta in testa nel 2010, un intervento a cuore aperto nel 2016, e un altro l’anno scorso per occlusione intestinale.