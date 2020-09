Nelle ultime settimane sono arrivate informazioni contrastanti sullo stato di salute di Michael Schumacher. L'ex pilota di Formula 1, dopo un terribile incidente sulle piste da sci di Meribel, vive in stato vegetativo. Nonostante il tentativo di curarlo tramite le cellule staminali, la situazione del sette volte campione del mondo sembra non essere migliorata. A rivelare la situazione clinica del tedesco è stata di recente la showgirl Elisabetta Gregoraci, che in queste settimane sta partecipando al noto reality show Grande Fratello Vip.

Solo tre persone possono andare a trovare Michael Schumacher

L'ex moglie di Flavio Briatore, evidentemente a conoscenza di notizie vicine all'ambiente della Formula 1, ha rivelato che Michael Schumacher in questo momento non parla, "comunica solo con gli occhi". La showgirl ha poi svelato che solo tre persone possono andare a trovarlo, "ed io so chi sono" ha concluso l'ex moglie di Flavio Briatore. In questo momento l'ex pilota di Formula 1 si trova in una villa in Spagna a Maiorca, dove la moglie ha allestito un ospedale in casa. Una delle persone che possono andare a trovarlo è Jean Todt.

Dove vive attualmente Michael Schumacher

L'ex team manager della Ferrari e grande amico di Michael Schumacher Jean Todt - in una recente intervista - aveva comunicato alla stampa il fatto che l'ex pilota sta lottando e che l'aiuto della sua famiglia è stato ed è fondamentale per il tedesco.

Attualmente Schumi si trova insieme alla moglie in una villa nella zona sud ovest dell'Isola delle Baleari. Acquistata dalla famiglia Schumacher per circa 30 milioni di euro, la tenuta si estende in un'area di 15 mila metri quadrati. All'interno ci sono due piscine, una palestra ed un eliporto. La particolarità di questa villa è che era di proprietà del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Emergenza Covid-19: resta aggiornato su tutti i focolai Proteggiti dal Covid ed evita il contagio.

Iscriviti qui

Nel 2005 infatti venne acquistata dal massimo dirigente della società spagnola che decise poi di cederla nel 2017 dopo la morte della moglie.

Schumacher utilizza un comunicatore oculare

La scelta di Corinne Schumacher di vivere in una villa isolata ed ampia nasce dal voler creare un ambiente ideale per l'ex pilota tedesco.

All'interno della tenuta, come già precedentemente detto, è stato allestito un vero e proprio ospedale con le migliori attrezzature a disposizione del sette volte campione del mondo di Formula 1. Il tedesco quindi, come riferito dalla Gregoraci, utilizza un comunicatore oculare che viene attivato con il battito dell'occhio oppure con un movimento della pupilla.

L'anno scorso il pilota avrebbe effettuato presso un ospedale di Parigi una cura basata sull'utilizzo di cellule staminali. Un rimedio che, stando alle parole di Elisabetta Gregoraci, sembra non aver sorbito un miglioramento nello stato di salute dell'ex pilota tedesco.