La scomparsa di Elena Miruna Nemteanu, 17 anni compiuti a giugno, è un vero e proprio giallo. La ragazza, di origine romene ma da sempre residente in Italia, manca da più 25 giorni: il 7 agosto è scomparsa dalla sua abitazione di Grosseto. Nessuno, da quella sera, l'ha più vista o sentita, ma nelle scorse ore, un camionista ha segnalato la sua presenza in un autogrill a Tavarnelle Val di Pesa (in provincia di Firenze). Purtroppo, però, sembra che il video ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell'area di servizio non sia più disponibile. Del caso di Cronaca Nera si sta occupando anche la nota trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

Elena sarebbe stata vista in un autogrill

Quattro giorni fa, un camionista di passaggio all'autogrill di Tavarnelle ha segnalato alla questura di Grosseto la presenza di Elena. Purtroppo, però, l'avvistamento non ha potuto trovare conferma. Come riportato da La Nazione, infatti, la "pista" che si era aperta è andata subito in fumo. Gli agenti della squadra mobile, a quanto sembra, non hanno potuto visionare le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza dell’autogrill in quanto il sistema "conserva" le immagini solamente per tre giorni.

Mihaela, la mamma di Elena, nella speranza di poter essere utile alle indagini, nel frattempo ha consegnato il pc portatile della ragazza alla polizia.

Ora, il dispositivo verrà analizzato dalla Scientifica di Firenze. Gli esperti stanno cercando di recuperare anche alcuni messaggi cancellati dal telefonino. Non si esclude che all'interno dei dispositivi elettronici vi possa essere custodito qualche "segreto" che possa indirizzare le ricerche e dare una svolta al caso.

La scomparsa e le ricerche di Elena

Elena manca dal 7 agosto. Secondo quanto ricostruito, quella sera, come sempre, ha cenato con i genitori ed il fratellino. Poi è andata in camera, si è cambiata - ha indossato un abito da sera con paillettes - e senza dire nulla a nessuno si è allontanata dalla sua abitazione di via Lombardia, lasciando il portone di casa aperto.

I genitori, appena si sono accorti della sua assenza, hanno provato a cercarla e a contattarla telefonicamente. La ragazzina, però, è uscita senza cellulare, senza documenti e senza soldi. Per questo motivo, la madre - ma anche gli inquirenti - non escludono che qualcuno stia aiutando e coprendo la 17enne.

La giovane è uscita di casa con un vestito griglio lucido, scollato e lungo fino al ginocchio. La madre, in proposito, ha detto che, forse, qualcuno l'ha ingannata. Le ha fatto credere che sarebbero andati ad una festa e poi l'ha portata chissà dove, contro la sua volontà. Elena è un po' ribelle, ma è anche brava ragazza che studia e va a scuola. Mai se ne sarebbe andata così e mai starebbe, per tanti giorni, senza avvisare.

"È impossibile che nostra figlia abbia deciso di scomparire nel nulla" ha dichiarato mamma Mihaela qualche giorno fa. "Vi prego - ha poi implorato la donna dalla pagine de Il Giunco - aiutami a riportarla a casa".

La Prefettura, che sta coordinando le ricerche, sta valutando tutte le ipotesi investigative. Ma per ora le indagini non hanno dato alcun esito. La giovane sembra essere sparita nel nulla. "Mi fido delle forze dell’ordine - ha dichiarato la signora Mihaela - stanno lavorando in silenzio, ma so che stanno facendo tanto. La situazione, però, è complicata poiché non si riescono a trovare tracce di Elena da nessuna parte".