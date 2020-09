È trascorso un mese dalla misteriosa scomparsa di Elena Miruna Nemteanu, 17 anni compiuti a giugno. La minore, studentessa del liceo Rosmini di Grosseto, è uscita di casa con un abito da sera ed è sparita nel nulla. Gli inquirenti non escludono che possa essersi allontanata volontariamente. La mamma di Elena, Mihaela, però non ci crede e ha dichiarato: "Speriamo che Dio faccia un miracolo". Il caso di cronaca nera è seguito anche dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e dalla trasmissione tv Rai "Chi l'ha visto?".

Elena si è allontanata volontariamente?

Elena è scomparsa la sera del 7 agosto.

Dopo aver cenato con i genitori ed il fratello minore è andata in camera, si è messa un abito grigio con pailettes e scollatura a V e, senza dire nulla a nessuno, ha lasciato la sua abitazione di via Lombardia, a Grosseto ed si è allontanata, lasciando aperto il portone di casa. Con sé, non ha preso né telefono, né documenti, né soldi. Si è portata solo un flacone di profumo.

La mamma di Elena, al quotidiano La Nazione, ha dichiarato: "Speriamo che dall'alto qualcuno ci pensi". Poi, sottolineando che nessuno è in grado di darle una spiegazione plausibile di quanto è accaduto, ha aggiunto: "Prego tutti i giorni affinché la mia bambina ritorni a casa".

Le ricerche di Elena

I coniugi Nemteanu non sanno cosa più cosa fare.

Mihaela, come riportato dal quotidiano toscano, anche ieri è ritornata in Questura per avere aggiornamenti sul caso. Purtroppo. però, le indagini, condotte dagli uomini della Squadra Mobile, sono ad un punto morto. La 17enne è come sparita nel nulla. Nessuna pista è esclusa, ma si propende per un allontanamento volontario e, per ora.

nessuna ipotesi di reato è stata formulata. La donna, però, non crede che Elena se ne sia andata così, senza dire nulla. Forse, ha ipotizzato, qualcuno l'ha convinta a seguirlo con l'inganno e ora la tiene da qualche parte, contro la sua volontà.

Nei giorni scorsi, gli inquirenti, hanno ricevuto alcune segnalazioni, ma nessuna ha ritrovato riscontro.

Venerdì 4 settembre, in serata, i genitori di Elena, sono stati chiamati in Questura per verificare le dichiarazioni di un ragazzo di 13 anni. Il giovane, riferendo quanto gli era stato detto da un'amica di Elena, sosteneva di aver visto la studentessa passeggiare in piazza Esperanto, continuare lungo Porta Vecchia e dirigersi nella zona delle Mura. Tuttavia, le parole del giovane non hanno trovato conferma nei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

"È importante che tutte le piste vengano battute" ha commentato mamma Mihaela precisando, però, che ad un mese dalla scomparsa, è improbabile che Elena sia rimasta a Grosseto.