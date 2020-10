Un autobus del servizio di trasporto pubblico è andato a fuoco nella mattinata del 22 ottobre a Roma, in zona Gregorio VII a Valle Aurelia. Secondo quanto riferiscono i media locali, il mezzo era di proprietà dell'azienda Atac ed è stato distrutto dalle fiamme per cause tutte ancora in corso di accertamento. I residenti, intorno alle ore 12:30, hanno udito almeno quattro esplosioni, per poi vedere la colonna di fumo nero levarsi in cielo, visibile nel raggio di diversi chilometri. Immediatamente chi si trovava in zona ha avvisato i soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco con un'autobotte dalla caserma Nomentano.

Bus andato distrutto nel giro di pochi minuti

Secondo quanto riporta Roma Today, il bus è andato distrutto completamente nel giro di pochi minuti. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme su tutti i lati, sia all'interno che all'esterno. Non vi è stata alcuna conseguenza per le persone che si trovavano a bordo: nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato dai fumi. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato, mentre il traffico è stato regolato dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Atac ha anche inviato una nota stampa sull'incidente, informando che l'autobus andato a fuoco era in servizio da 15 anni e che serviva la linea 881.

Il rogo è avvenuto mentre il mezzo percorreva piazza Pio IX. I pompieri sono intervenuti con tre autobotti e, dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza la zona. Sui social sono stati pubblicati numerosi video girati dai passanti. La testata giornalistica Leggo informa che sono stati gli agenti della Polizia Locale ad aiutare l'autista a far scendere i passeggeri dal bus.

La notizia di quanto accaduto è stata ripresa anche dai maggiori giornali nazionali. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda.

Giovedì 2 settembre un altro autobus andò a fuoco a Roma

Quanto accaduto questa mattina a Valle Aurelia non è l'unico episodio del genere che si verifica per le strade della capitale.

Giovedì 2 settembre un altro mezzo in dotazione alla Roma Tpl andò completamente distrutto sempre a causa di un incendio. L'evento, in quell'occasione, avvenne in via di Torrevecchia, nella zona di Roma Nord, all'altezza di via di Montebruno. Il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi, alcuni giorni addietro, ha presentato i nuovi autobus che saranno usati nel X Municipio, quello di Ostia. Negli ultimi anni sono stati diversi i mezzi pubblici distrutti dalle fiamme nel territorio di Roma.