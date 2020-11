"Alberto Genovese ha agito prescindendo dal consenso della vittima e l'ha usata come fosse una bambola di pezza". Questa, in estrema sintesi, l'agghiacciante motivazione che ha portato il gip milanese Tommaso Perna a convalidare l'arresto del top manager Alberto Maria Genovese, 43 anni. Il fondatore della start-up "Facile.it", accusato di aver abusato di una 18enne, si è difeso asserendo di essere una "persona a posto": "Spero di non aver fatto cose illegali - avrebbe dichiarato - e spero di non farle". Del caso si sta occupando la Procura di Milano.

La convalida del fermo

Nella giornata di lunedì 9 novembre il Gip ha deciso di convalidare il decreto di fermo emesso nei confronti di Alberto Genovese dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella d'accordo con il pm Rosaria Stagnaro.

L'imprenditore ex bocconiano - che deve rispondere anche di lesioni gravissime e spaccio - è accusato di aver drogato e violentato per ore, durante un festino privato, una ragazza di 18 anni. Gli abusi risalirebbero al 10 ottobre scorso e sarebbero avvenuti in un lussuoso appartamento (denominato "Terrazza sentimento") nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo.

Secondo il Gip, Genovese avrebbe agito senza tenere minimante conto della volontà della ragazza (palesemente non cosciente per almeno metà delle quasi 24 ore trascorse in sua compagnia) e, nonostante le sue disperate suppliche, avrebbe continuato, imperterrito, nella sua azione violenta.

Leggendo le motivazioni si evince anche che l'imprenditore di origine napoletane sarebbe "del tutto incapace di controllare la propria aggressività ed i propri impulsi violenti".

Per questo, secondo il Gip, se rimesso in libertà, potrebbe compiere "reati della stessa indole" o darsi alla fuga.

Le giustificazioni di Alberto Genovese

Alberto Genovese avrebbe dimostrato, secondo il magistrato: "Una spinta antisociale elevatissima ed un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne".

L'imprenditore, infatti, davanti agli inquirenti, non avrebbe mostrato alcun segno di ravvedimento o senso di pietà nei confronti della sua giovane vittima. La ragazza, come precisato da Il Giorno, è stata dimessa dalla clinica Mangiagalli di Milano (che ha accertato le violenze) con una prognosi di 25 giorni.

"Non è colpa mia - si sarebbe limitato a dire, secondo quanto riportato da Il Giornale, rifiutandosi di rispondere ad altre domande - è stata la droga". "Ogni volta che mi drogo - si sarebbe giustificato - ho delle allucinazioni e faccio casino, compio azioni di cui non ho il controllo, spero di non aver fatto cose illegali": Genovese, sostenendo di essere una brava persona che "mai farebbe nulla di male" avrebbe anche affermato: "Pensavo di essere innamorato".

Il fondatore di Facile.it, al momento, è rinchiuso nel carcere di San Vittore. Non si esclude, come ha sottolineato il capo della Squadra mobile Marco Calì, che la denuncia della 18enne non sia un caso isolato, ma la "punta dell'iceberg".