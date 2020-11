Domenica 8 novembre al culmine di una violenta lite, all’interno di un appartamento del quartiere sassarese di Bancali, avrebbe afferrato una grossa mela di cristallo e l’avrebbe scaraventata conto il compagno, ferendolo in modo grave alla testa. Gavina Demartis poi, spaventatissima, ha immediatamente contattato il 118 per chiedere aiuto. Il compagno, Lorenzo Giuseppe Piras, 52 anni di Sassari, era infatti riverso a terra in un lago di sangue e apparentemente non dava segni di vita. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno infatti immediatamente capito che la situazione era grave, l’uomo infatti era andato in arresto respiratorio.

Immediatamente hanno prestato i primi soccorsi, cercando di rianimare la vittima. La donna, ancora sotto choc, ha cercato di spiegare ai medici quello che era accaduto ma era ancora troppo agitata.

La corsa in ospedale

A quel punto i soccorritori hanno caricato l’uomo sull’ambulanza ed a sirene spiegate hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Civile Santissima Annunziata, in viale Italia, a Sassari. L’uomo, subito sottoposto ad accertamenti, in tarda serata era ancora in gravi condizioni anche se i medici assicurano che non si trovi in pericolo di vita. Nell’appartamento di Bancali sono intervenuti gli agenti della Squadra volanti della questura di Sassari che hanno immediatamente avviato le indagini: la donna infatti è stata accompagnata in questura dove è stata interrogata.

Durante la corsa in ospedale i medici del 118 hanno dovuto praticare la ventilazione artificiale: Lorenzo Giuseppe Piras infatti aveva perso i sensi, perdeva molto sangue dalla testa e non respirava. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato immediatamente medicato e sottoposto ad una tac.

Una lite violenta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di polizia, e riportato su La Nuova Sardegna, la lite sarebbe nata intorno alle 17:30 di domenica 8 novembre. La coppia si trovava all’interno del loro appartamento quando, non è ancora chiaro per quale motivo, tra i due sarebbe nata una violenta discussione.

Gavina Demartis ha immediatamente ammesso di aver lanciato verso il compagno una grossa mela di cristallo. Anche se è ancora tutto da capire cosa sia accaduto prima della violenta lite. Proprio per questo motivo il sostituto procuratore della Repubblica, Erica Angioni, di turno quella sera, ha affidato le indagini agli abili investigatori della Squadra volanti, coordinati dal dirigente Giovanni Lo Presto. Gli inquirenti dovranno ricostruire cosa sia accaduto in quell’appartamento e quale sia stato il motivo per il quale la donna abbia reagito in quella maniera. In tarda serata Gavina Demartis è stata accompagnata in questura dove è stata interrogata. Nei suoi confronti, almeno per ora, non è stato emesso nessun provvedimento.

Gli investigatori vogliono infatti prima capire se la donna, prima di reagire in quella maniera, sia stata magari aggredita dal compagno.