Un giovane di 26 anni nel pomeriggio del 10 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Crotone. Il giovane si trovava a bordo della sua moto, quando per cause in corso di chiarimento, ha sbandato ed è finito fuori strada. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118, che l'hanno soccorso e successivamente trasportato presso l'ospedale di Crotone. Le sue condizioni di salute si sono però purtroppo aggravate fino al sopraggiungere del decesso. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando le forze dell'ordine che si sono recate sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Intanto, in un altro incidente stradale verificatosi a Catanzaro tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per tutte le cure del caso.

Si chiamava L. R. e aveva 26 anni il giovane che nel tardo pomeriggio di ieri è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre stava guidando la sua moto. Il sinistro si è verificato precisamente in località Salica, sulla provinciale che collega Isola Capo Rizzuto al capoluogo pitagorico, lungo la litoranea.

Il motociclista, da quanto emerso, per motivi ancora non chiariti, ha perso il controllo della moto finendo in un terreno agricolo vicino alla strada. Il proprietario del terreno, dopo aver sentito il rumore del botto provocato dall'incidente, si è precipitato a vedere quello che era successo, trovando il 26enne riverso a terra.

Il giovane infatti è stato sbalzato dalla sella, finendo a diversi metri di distanza dalla moto. Il proprietario del terreno ha quindi chiamato immediatamente i soccorsi del 118 che si sono recati sul posto. I sanitari hanno in un primo momento cercato di prestargli le prime cure e successivamente l'hanno trasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove è stato ricoverato.

Le sue condizioni di salute sono risultate essere però sempre molto gravi e, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per poterlo salvare, in serata, il suo cuore ha cessato di battere a causa delle gravi ferite riportate.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica di quanto è accaduto per fare maggiore chiarezza e stabilire eventuali responsabilità.

Altro incidente stradale a Catanzaro: tre feriti

Sempre in Calabria, nella città di Catanzaro, si è verificato un altro incidente stradale provocando il ferimento di tre persone.

Il fatto si è verificato nella mattina di ieri 10 dicembre lungo viale Isonzo, nella zona sud del comune di Catanzaro. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture e i tre occupanti sono rimasti feriti. Sul luogo si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per prestare un primo soccorso agli occupanti dei veicoli e successivamente il trasporto in ospedale. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.