A Non è l’Arena va in scena lo scontro tra due medici. Da una parte, durante la puntata del 31 gennaio del talk show condotto da Massimo Giletti su La7, c’è l’infettivologo Matteo Bassetti. Dall’altra, il medico di base Mariano Amici, il cui nome è divenuto famoso negli ultimi giorni dopo la sua ospitata a Piazzapulita dove ha messo in dubbio la versione ufficiale sulla pandemia di Coronavirus e anche l’efficacia del vaccino anti-Covid.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite anche lui di Corrado Formigli giovedì 28 gennaio, aveva chiesto provvedimenti drastici contro il medico "negazionista".

Stavolta tocca a Bassetti invocare la sua espulsione dall’Ordine dei medici per aver detto, tra le altre cose, che il vaccino che si sta utilizzando sarebbe un “farmaco geneticamente modificato”.

Mariano Amici ospite di Giletti a Non è l’Arena

Dopo le furiose polemiche mediatiche esplose all’indirizzo di Mariano Amici, Massimo Giletti decide di invitare a Non è l’Arena il medico di base che ha il suo studio ad Ardea, vicino Roma. Il conduttore gli chiede conto delle sue opinioni scomode e, secondo la maggioranza degli addetti ai lavori, antiscientifiche sul coronavirus. Amici al momento risulta anche sotto procedimento disciplinare da parte dell’Ordine, aggiunge il giornalista. Il medico non si sente però sotto accusa e difende le sue ragioni, criticando il collega Bassetti per averlo accusato di rischiare di fomentare comportamenti pericolosi da parte delle persone in questo periodo di pandemia.

Fatto assolutamente non vero secondo la sua opinione.

Amici: ‘Atteggiamento di Bassetti troppo superficiale, non sono no-vax’

Amici ritiene però che l’atteggiamento di Matteo Bassetti sia “assolutamente troppo superficiale” perché il collega non può accusarlo di “essere un no-vax”. Il medico di base rivendica a Non è l’Arena il fatto di effettuare vaccinazioni di ogni tipo da circa 40 anni e, dunque, non può assolutamente essere considerato un no-vax.

Al contrario, lui si ritiene un professionista “profondamente esperto nei vaccini”. E, dunque, prosegue, “esistono ad esempio vaccini per virus che non mutano come quelli del vaiolo e della poliomielite, e vaccini (virus ndr) che mutano in maniera molto rapida”.

Il medico a Non è L’Arena: ‘Non farò il vaccino anti-Covid’

Insomma, Mariano Amici nega con decisione di essere contrario a tutti i vaccini, visto che considera “utili” quelli preparati per virus che non mutano.

A quel punto interviene il conduttore di Non è l’Arena per domandargli se abbia già fatto il vaccino anti-Covid. La risposta di Amici è negativa. A suo parere, ribadisce, i vaccini per virus “estremamente mutabili non hanno senso”. Giletti lo incalza per sapere se questo vaccino invece lo farà. Ma il suo ospite tira dritto e, rivolto al viceministro Sileri (non presente) afferma: "Questo vaccino non è un vaccino, è un farmaco geneticamente modificato che è stato chiamato vaccino esclusivamente per accelerare i tempi di immissione sul mercato, io non lo farò”. Tesi esplosiva e assolutamente non provata che, infatti, Giletti stigmatizza chiamando in causa Bassetti.