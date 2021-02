L'ipotesi di un nuovo lockdown totale nazionale è tornata attuale in Italia. È la conseguenza del fatto che alcuni esperti ritengono necessario prendere delle contromisure per evitare un peggioramento della situazione. Soprattutto anche in considerazione dell'ipotesi che le nuove varianti possano, in qualche modo, sparigliare le carte nella partita contro il Coronavirus. Non tutti gli scienziati, però, sono di questo avviso. Chi la pensa diversamente è ad esempio Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genoa ha manifestato le sue riserve rispetto ad una possibile serrata totale in un'intervista rilasciata ad Open.

Coronavirus, Bassetti contro la serrata totale nazionale

"Sono convinto - ha detto Matteo Matteo Bassetti - che un lockdown nazionale sia una misura barbara".

A non convincerlo c'è l'idea di mettere ad uno stesso livello situazioni profondamente eterogenee, non arrivando a considerare soluzioni più mirate verso le problmatiche .

Bassetti sulla possibile azione della variante inglese ha inteso sottolineare come il ceppo britannico del virus avrebbe come caratteristica principale una maggiore diffusibilità, ma non un impatto sulle terapie farmacologiche o sulla letalità. Presupposti che lo hanno portato a mettere in chiaro come, a suo avviso, la strategia da mettere in atto è quella di "chiusura estremamente localizzate e soprattutto rapide".

Per spiegare la sua tesi ha fatto un esempio riguardante la sua regione: la Liguria.

"Oggi - ha spiegato - si trova in una zona arancione senza senso". Ciò che genera perplessità secondo Bassetti è il fatto che, a suo avviso, si sia scelto una misura omogenea per un territorio dove nell'area di Genova ci sarebbe "un Rt poco superiore a 0,8". Numeri che, al momento, sono al di sotto di quelle che sono le soglie per finire in "arancio".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"La decisione - ha evidenziato - è stata presa per quello che è successo a Sanremo: lì si sarebbe dovuta prevedere una zona rossa circoscritta, senza coinvolgere l'intero territorio".

Nuovo lockdown in Italia? Bassetti preferisce misure locali

Secondo Bassetti la strada più efficace sarebbe adottare un sistema a colori ancor più capillare rispetto a quello regionale, andando a prevedere misure ad hoc a livello "provinciale e locale".

Un'idea a cui, però, a suo avviso bisognerebbe aggiungere la rapidità che oggi potrebbe non esserci. "I dati - ha precisato - che ogni volta vengono diffusi riguardano i dieci giorni prima, in questo modo si finisce per fare interventi pressoché inutili".

Adesso c'è una certa attesa per capire quello che sarà il modus operandi del governo Draghi in relazione alle strategie di contenimento del virus. Da un lato, infatti, ci sarà la spinta di alcune forze politiche, anche della maggioranza, che intendono fare in modo che si possano far ripartire quanti più settori economici in sicurezza, tra quelli ancora fermi.

Dall'altro non mancherà la necessità di valutare con attenzione quali decisione prendere sulla base di quella che potrebbe essere l'azione delle varianti.

Al momento resta in vigore (fino al 5 marzo, salvo novità) l'ultimo Dcpm emanato dal governo presieduto da Giuseppe Conte.