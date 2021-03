Gli agenti della Polizia Locale di Monselice e Galzignano, in provincia di Padova, nella giornata di ieri 20 marzo hanno eseguito dei controlli capillari sulle strade dei Colli Euganei, che sin dalle prime ore del mattino sono state prese d'assalto da centinaia di ciclisti. Secondo quanto riferiscono i media locali, per le strade sono state allestiti decine di posti di blocco da parte delle forze dell'ordine, ma a molti ciclisti è andata bene, in quanto gli uomini in divisa non hanno voluto imporre il codice della tolleranza zero. Per quattro di loro, però, le cose sono andate diversamente. Essendo stati notati in gruppo, quattro ciclisti hanno ricevuto una sanzione amministrativa di 280 euro per violazione delle norme anti Covid, importo minimo previsto dal Dpcm dell'ottobre 2020.

Sport solo a livello individuale

Le regole anti contagio appena varate dall'Esecutivo, permettono sia l'attività motoria che sportiva soltanto a livello individuale. Per quanto riguarda la prima, è consentito fare attività motoria sempre nei pressi della propria abitazione. Il legislatore, in questo caso, ha abolito il limite dei 200 metri, lasciando tutto al buon senso dell'individuo, che comunque non deve allontanarsi molto dalla sua residenza. Discorso diverso per chi pratica attività sportiva: chi esce in mountain bike e con bici da corsa è autorizzato ad allontanarsi con lo stesso mezzo a due ruote dal proprio comune di residenza, salvo poi fare ritorno sempre alla propria abitazione.

Tale spostamento è consentito, come già detto, solo a livello individuale: ieri in Veneto potevano spostarsi fuori dal proprio comune di residenza, infatti, soltanto gli atleti, sia professionisti che dilettanti, che sono tesserati per società sportive partecipanti a manifestazioni agonistiche inserite negli elenchi del Coni.

In questi casi, secondo quanto precisa anche la testata giornalistica Leggo, è consentito lo spostamento fuori dal proprio comune da giustificare con l'apposita autodichiarazione.

I ciclisti fermati non hanno gradito i controlli. Il comandante della Polizia Locale, Albino Corradin, ha riferito che alcuni di loro hanno criticato l'intervento dei Vigili Urbani, asserendo di potersi muovere liberamente lungo i loro percorsi abituali.

Altri cicloamatori invece hanno detto agli agenti di scovare i trasgressori delle norme anti contagio nei centri commerciali o nei bar. Scuse e obiezioni che non hanno tenuto. Se i ciclisti multati dovessero violare ancora una volta le norme anti Covid per loro la sanzione sarà raddoppiata e raggiungerà un valore di 560 euro. I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.