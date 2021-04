Questa mattina, lunedì 12 aprile, è spuntata una nuova segnalazione che vede protagonista ancora una volta Denise Pipitone. L'oggetto in questione sarebbe una foto inedita in cui sono ritratti dei bambini in un luogo misterioso, non identificato. Tra questi, in particolare, si nota una bambina che sembrerebbe somigliare alla piccola Denise. La foto è stata condivisa sabato scorso 10 aprile dal legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, sul suo profilo social.

Una nuova segnalazione dopo la vicenda Olesya Rostova

Conclusasi la vicenda di Olesya Rostova, la 21enne russa in cerca della madre la cui storia è stata associata per somiglianza a quella di Denise, sembrerebbe che per Piera Maggio non ci sia un attimo di tranquillità.

Spunta, infatti, una nuova segnalazione che vede ancora protagonista sua figlia Denise.

La notizia è stata annunciata questa mattina dalla trasmissione Mattino 5. L'oggetto in questione: un post condiviso dal legale Giacomo Frazzitta sul proprio profilo social, in cui ci sono alcune fotografie che ritraggono bambini sorridenti. Tra queste foto ne risalta una in particolare, in cui dietro i bimbi posti in primo piano c'è una bambina che sembrerebbe somigliare alla piccola Denise.

I dettagli della foto inedita

La segnalazione è stata fatta da una persona che ha rilevato in queste foto degli elementi particolari, ma di cui non è riuscita a capirne la fonte. La segnalatrice ha immediatamente condiviso le immagini.

Il suo obiettivo è capire se queste foto fossero mai girate prima in Internet, se fossero mai state viste e, quindi, se possano essere recenti o meno.

Il post condiviso da questa persona evidenzia in particolare un'unica foto, quella più grande: quattro bambini che sorridono alla fotocamera. Ciò che viene portato all'attenzione dell'opinione pubblica è una bimba, piccola, vestita con una magliettina bianca e capelli raccolti in due codini, proprio come Denise nelle fotografie che negli anni la mamma, Piera Maggio, ha pubblicato e condiviso.

La similitudine sembrerebbe esserci ma, oltre a questa foto - che potrebbe ritrarre Denise Pipitone proprio nell'anno in cui è scomparsa - non ci sarebbero altre informazioni. Dunque, non si è a conoscenza di dove questa fotografia possa essere stata scattata. Non ci sono elementi o segni che possano ricondurre a una pista di ricerca.

Una pista da valutare

Come ha sostenuto nella maggior parte delle sue interviste Giacomo Frazzitta, tutte le segnalazioni che arrivano al suo ufficio vengono sempre valutate; alcune possono avere maggior riscontro altre, dopo attente ricerche, vengono lasciate andare. Questa nuova segnalazione, però, condivisa dallo stesso avvocato, che ha dato importanza alla cosa e, dunque, ha generato attenzione, potrebbe essere valutata per avere maggiori delucidazioni.