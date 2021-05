"Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati", con questo annuncio, il 21 maggio, il giornalista Gianluigi Nuzzi ha aperto la puntata di Quarto Grado, programma di Rete 4 che affronta varie storie di Cronaca Nera.

L'ultima svolta nel caso Pipitone, in parte riporterebbe le indagini al punto di partenza. Esse erano cominciate l'indomani del 1 settembre 2004, quando la piccola Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Sotto inchiesta, secondo quanto annunciato da Nuzzi, sarebbe finita nuovamente Anna Corona, stavolta con un nuovo indagato.

L'indiscrezione non ha trovato conferme né smentite da parte della Procura di Marsala, mentre ha provocato le critiche di Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, mamma di Denise.

Denise Pipitone, Frazzitta si dice basito

Frazzitta si è detto "basito". A fianco di Piera Maggio da 17 anni, cerca la verità sulla scomparsa di Denise. Da due mesi a questa parte, da quando alla tv russa, si palesò una finta Denise, Olesya Rostova, in cerca della madre o forse di notorietà, sta accadendo di tutto. La Procura di Marsala ha riaperto le indagini, la vicenda è diventata un caso mediatico con polemiche a distanza tra ex procuratori e giornalisti. A seguire, l'avvistamento a Scalea di una nuova presunta Denise, una ragazza romena, Denisa, alla quale su disposizione della Procura è stato fatto il test del Dna: Denisa non è Denise, è stato svelato in via ufficiosa, il 21 maggio, nel corso della diretta del programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Frazzitta ha ricevuto una lettera anonima: un testimone oculare avrebbe visto Denise in auto con altre persone, subito dopo il rapimento.

Infine è arrivata la rivelazione di Quarto Grado che ha indignato il legale. Via Twitter, Frazzitta ha definito la divulgazione della notizia come "indegna di una trasmissione di cronaca nera in cui si dovrebbe tenere sempre alta l'attenzione sulle vittime".

Ha poi ritwittato il commento di un'utente che usava parole dure: "Tutti sordi a Quarto Grado. La Procura di Marsala permette che le notizie vengano passate sotto banco in Tv? E una trasmissione di cronaca nera permette che alle vittime vengano lanciate frecciate indegne da chi fa il filo chissà perché ai colpevoli".

Oltre al problema della deontologia professionale in tv che a Quarto Grado non esisterebbe, per l'avvocato l'indiscrezione danneggerebbe le indagini.

Interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos, Frazzitta ha poi precisato: "Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati, sempre che sia vero". Ha inoltre riferito di conoscere la riservatezza e la serietà del procuratore Pantaleo, definendolo "un'eccellenza della magistratura italiana, una persona illuminata, di grande serietà e compostezza, con grande rispetto per le parti". Motivo per cui ritiene che sia assolutamente estraneo alla violazione del segreto istruttorio. Frazzitta, dopo aver ricevuto la lettera anonima ed averla consegnata in Procura, ha lanciato diversi appelli all'anonimo che l'ha inviata affinché dia un ulteriore contributo.

Finora, non avrebbe accolto l'invito.

Piera Maggio: 'Saperlo in tv è aberrante'

Anche Piera Maggio ha commentato la svolta annunciata a Quarto Grado: "Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati", ha detto la mamma di Denise Pipitone all'Adnkronos. Per poi dire: "Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro". Per Piera Maggio, se l'indiscrezione venisse confermata, "ancora una volta, dopo 17 anni si tornerebbe a indagare sulle stesse persone coinvolte in un primo momento nella vicenda. Insomma, sempre la stessa direzione".

L'unica svolta che lei e l'avvocato Frazzitta attendono è il ritrovamento di Denise, e che si arrivi finalmente alla verità.

Piera Maggio non ha mai perso la speranza di riportare a casa sua figlia che oggi avrebbe 21 anni. "Continuerò a lottare per questo", ha detto la donna. In un post su Facebook, ha scritto: "Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi!

"Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro".

Chi sono i presunti indagati

Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio e padre naturale di Denise Pipitone, è la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba, già assolta in via definitiva dalla Cassazione dall'accusa di sequestro di persona.

La posizione di Corona era stata precedentemente archiviata nel 2013.

Giuseppe Della Chiave è il nipote di Battista, il testimone sordomuto che, prima di morire, aveva rivelato di aver visto Denise in un magazzino di Mazara del Vallo in braccio a 'Peppe', intento a fare una telefonata. Il nipote avrebbe portato via la bambina su un motorino verso il mare, per poi consegnarla a dei nomadi.