Matteo Bassetti manda a quel paese Antonella Boralevi in diretta tv. La scena si svolge durante l’ultima puntata di Zona Bianca, il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, in onda il mercoledì sera. La scrittrice e giornalista è impegnata a discutere animatamente dell’emergenza Coronavirus con Daniela Santanchè, esponente politica di Fratelli d’Italia. Le due donne non si risparmiano critiche reciproche. Ma quando Boralevi accusa il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova di stare poco nelle corsie degli ospedali e troppo in tv, Bassetti perde le staffe.

L’opinione di Antonella Boralevi sul coronavirus

“Ormai sappiamo tutto del Covid perché la scienza progredisce”, dichiara Boralevi spiegando che la fascia di età che si contagia di più è quella compresa tra i 30 e i 50 anni. Mentre la fascia che finisce di più in ospedale è quella che parte dopo i 65 anni. Dunque, se le persone fossero bene informate, sostiene la giornalista, “starebbero più attente” nei loro comportamenti. “Se poi dicessimo anche che è vero che i giovani risultano spesso asintomatici, ma che tutti gli studi più recenti hanno purtroppo dimostrato che due persone contagiate su tre, anche se sono asintomatiche, riportano conseguenze che poi staranno con loro tutta la vita”, non sarebbe una cosa campata per aria, lancia l’allarme Boralevi.

Lo scontro con Santanchè su Bassetti

Il conduttore obietta che, in questo modo, “dovremmo chiuderci tutti in casa”. Ma lei ribatte spiegando che si potrà uscire “serenamente”, ma “adottando le misure di contenimento” perché il lockdown da solo non è sufficiente. A quel punto Brindisi chiama in causa Santanchè. “Non è tanto preparata su questi temi purtroppo”, commenta però Boralevi.

“Io studio con molta attenzione quello che dice il dottor Bassetti”, afferma la politica meloniana. “Lei dovrebbe studiare i testi e non prendere un guru”, replica piccata Boralevi dando il via ad un serrato scambio di accuse. “Sono terrorizzata da questo terrorismo”, dice Santanché subito interrotta dalla sua interlocutrice.

“L’educazione è una cosa che non le appartiene”, attacca rivolta a Boralevi la quale, a sua volta, replica: “Non posso accettare che lei dica menzogne, non sto facendo terrorismo”.

La reazione scomposta di Matteo Bassetti: ‘Ma vai aff...’

“Lei sta dicendo delle grandi sciocchezze, a me piacerebbe sentire parlare Bassetti che a differenza sua è una persona che sta in corsia”, prosegue allora Santanchè. “Poco perché sta molto in televisione Bassetti”, commenta allora con sarcasmo la giornalista. Parole che scatenano la reazione del medico. “Mai vai aff…” sbotta l’infettivologo inquadrato dalla telecamera mentre con il braccio accompagna con un gesto di stizza la parolaccia diretta a Boralevi. A quel punto Santanchè si innervosisce provando a difendere Bassetti.

Il conduttore interviene ironizzando sulla reazione del medico: “Non so cosa si sia sentito, ma c’era Bassetti contrariato”. Boralevi prova allora a scusarsi: “Era uno scherzo, Bassetti è molto simpatico”. Ma la furia del medico è ormai incontenibile. “Questa signora stasera ha detto una cosa grave perché è venuta a dire che io non lavoro, ma lei si deve vergognare”, attacca Bassetti mentre Boralevi ribadisce più volte il suo che fosse solo uno “scherzo”. La giornalista chiede anche scusa, ma è tutto inutile. “Mi vergogno per lei, lei sarà una bravissime scrittrice ma una grande ignorante di Covid, lei non capisce niente, su quelli che vanno in tv è quella che capisce di meno. Le ho sentito dire una quantità di cretinate da quando va in tv che non so come facciano ad invitarla ancora”, la inchioda Bassetti.