I Megadeth hanno deciso di licenziare David Ellefson. Il bassista della band è stato mandato via dopo le gravi accuse di adescamento di minori via web ricevute negli ultimi tempi. Con un comunicato ufficiale il frontman della band, Dave Mustaine, pur ammettendo che non è stata una decisione facile, ha detto che il bassista, tra i fondatori del gruppo nel 1983, non farà più parte della band.

Megadeth: Ellefson fuori dalla band

Dopo che su Twitter sono stati diffusi alcuni messaggi a sfondo sessuale, la carriera musicale di David Ellefson dei Megadeth si è complicata.

Le accuse come detto non sono da poco: adescamento di minori via web. Ed è per questo motivo che la band con un comunicato ufficiale ha preferito allontanare il musicista.

Alcune settimane fa il gruppo aveva rilasciato un comunicato che in qualche modo anticipava il licenziamento del bassista. L'atteggiamento della band inizialmente è stato più attendista. Il gruppo, almeno in un primo momento, ha voluto attendere gli sviluppi della vicenda. E alla fine è arrivata la decisione.

'Non prendiamo la decisione a cuor leggero'

"Comunichiamo ai fan che David Ellefson non suona più nella band. È ufficialmente fuori dalla band", inizia così il comunicato dei Megadeth. Dave Mustaine ammette come questa non sia stata una "decisione presa a cuor leggero".

Pur non conoscendo nel dettaglio la vicenda, la band ammette che, essendo anche il rapporto con Ellefson già teso, risulta impossibile continuare ad andare avanti così. E poi, nella seconda parte del comunicato, si dà appuntamento ai fan per il ritorno dal vivo. La band non vede l'ora di poter tornare sui palchi, dopo il lungo stop a causa del coronavirus che l'ha tenuta a riposo.

Megadeth: Ellefson ha negato le accuse

Finora, comunque, Ellefson ha sempre negato le accuse sui social. Secondo il magazine Variety il musicista si sarebbe difeso sostenendo che i messaggi incriminati sono solamente "interazioni private" che sono state prese fuori contesto e di conseguenza manipolate al fine di danneggiare la sua reputazione come artista.

Oltretutto ha condiviso una dichiarazione riconducibile a una persona che ammette di non essere minorenne all'epoca dei fatti. Secondo questa testimonianza la donna era sempre "un'adulta consenziente"

Ellefson, 58 anni a novembre, ha co-fondato la band nel 1983 con il chitarrista Dave Mustaine dopo che quest'ultimo era stato allontanato dai Metallica. Ha fatto parte della band dalla fondazione fino al 2002 e poi è ritornato in pianta stabile nel gruppo nel 2010 per restarci fino al maggio di quest'anno. I Megadeth fanno parte ancora oggi dei "Big Four" i quattro grandi gruppi del genere trash metal insieme a Metallica, Anthrax e Slayer.