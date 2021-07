Femminicidio in una casa di riposo di Lana, comune della provincia autonoma di Bolzano. Ieri, domenica 18 luglio, un uomo di 87 anni, Karl Engelmayr, è entrato come un normale visitatore in una Rsa e, armato di coltello, si è scagliato contro un'ospite, Maria Waschler sua ex compagna 78enne, uccidendola con un fendente al petto. L'anziano è stato arrestato dai carabinieri del locale comando.

La visita e l'aggressione

Il delitto è avvenuto all'esterno della residenza per anziani Lorenzerhof di Lana (centro alle porte di Merano) poco dopo le 18:30 di ieri, Karl Engelmayr avrebbe fatto il suo ingresso nella struttura di via Ausserdorfer come un normale visitatore ed avrebbe incontrato - come previsto dall'attuale normativa anti-covid - Maria Waschler - in giardino.

Dopo una breve passeggiata, Karl e Maria, in passato legati sentimentalmente ed ex conviventi, si sono seduti su una panchina del parco. A quel punto l'87enne di origine austriaca, ma da tempo residente in Alto Adige, si è scagliato contro la donna e l'ha colpita al cuore con un coltello da cucina che si era portato con sé. Per l'anziana, che prima della pensione aveva gestito un negozio di alimentari proprio nel paese della Val d'Adige, non c'è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori e dei sanitari è deceduta poco dopo.

Arrestato l'aggressore

Il femminicidio si è consumato davanti agli occhi atterriti degli altri ospiti della Rsa che, da quanto si apprende, solo da pochi giorni aveva riaperto ai visitatori esterni in possesso di "Green Pass".

Il personale presente nel parco non ha potuto fare nulla per evitare che Engelmayr aggredisse la sua ex. Tuttavia. è riuscito a bloccarlo ed impedirne la fuga. Poco dopo è stato arrestato dai carabinieri del locale comando allertati dalla direzione della struttura. L'87enne, che non avrebbe opposto resistenza, è stato poi condotto in caserma con l'accusa di omicidio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ancora da chiarire il movente dell'omicidio.

I femminicidi in Italia nel 2021

Stando ai dati riportati dal portale femminicidioitalia.info, Maria Waschler è la 35°vittima di femminicidio in Italia. Solo pochi giorni fa, venerdì 16 luglio, Vincenza Tortora, 63 anni, è stata uccisa dal marito settantenne Francesco Nunziata nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana (Napoli).

L'uomo, convinto che la moglie avesse una relazione extraconiugale con un commerciante di latticini di 46 anni si è poi costituito presentandosi dai carabinieri della stazione di Ottaviano. "Ero geloso" avrebbe ammesso davanti ai militari, confessando il delitto.

Sabato 3 luglio, invece, Ginetta Giolli, 62 anni, è stata uccisa a colpi di martello nella sua casa di Livorno. Principale indiziato del delitto è il marito della donna, Youssef El Haitami, 55enne di origine marocchina. L'uomo, che davanti agli inquirenti non ha ammesso le proprie, si trova in stato di arresto.