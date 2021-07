Mick Jagger avrebbe violato le regole sulla quarantena. Il cantante britannico, storico frontman dei Rolling Stones, avrebbe infatti visto dal vivo la partita di Euro 2020 di calcio tra Inghilterra e Danimarca, senza rispettare il periodo di 10 giorni per chi torna sul suolo inglese. Il cantante non ha resistito all'importante evento di calcio, una delle gare più importanti per la nazionale inglese.

Il cantante a Wembley per la semifinale di Euro 2020

Il cantante dei Rolling Stones rischia una multa salatissima per essersi recato allo stadio di Wembley.

Il cantante, 77 anni e oltre 50 anni di carriera musicale, non ha resistito all'emozione per la storica semifinale di calcio di Euro 2020 tra l'Inghilterra e la Danimarca. Secondo le regole vigenti nel Regno Unito la rockstar avrebbe dovuto trascorrere 10 giorni in quarantena prima di uscire o recarsi in un luogo pubblico.

Lo strappo alla regola potrebbe costare molto caro, anche se fonti vicino al cantante parlano di un Jagger niente affatto preoccupato. Si dice che l'artista, nonostante la violazione delle disposizioni, sia stato molto attento prima e dopo l'evento di calcio. E sicuramente avrà gioito per la vittoria dell'Inghilterra, ottenuta solo ai tempi supplementari.

Il rientro dalla Francia

Dopo essere stato in Francia, Mick Jagger, si è imbarcato su un volo destinazione Londra. Ma, invece della regolare quarantena di dieci giorni da trascorrere presso la sua abitazione, ha preferito andare allo stadio di Wembley per la semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca. La violazione delle disposizioni, necessarie per contenere il diffondersi del coronavirus sul suolo britannico, potrebbe significare una multa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cantante al momento non sembra preoccupato. Nonostante il rischio di pagare un'ammenda salata fino a 10mila sterline forse in questo momento è più interessato alla finale degli Europei. L'Inghilterra infatti dovrà vedersela, sempre nello stadio di Wembley, nientemeno che con l'Italia.

Rischio multa dopo la partita di Euro 2020

Durante la partita di calcio Mick Jagger è stato fotografato sugli spalti di Wembley, il giorno dopo essere rientrato dalla Francia. A Londra, come lui, c'erano circa 60.000 appassionati di calcio, inclusi i tifosi italiani, per assistere ad una delle partite più importanti nella storia della nazionale inglese, la semifinale di calcio di Euro 2020.

Una fonte, vicina alla rockstar inglese, ha fatto sapere che il cantante aveva già programmato la sua visita da tempo per dedicarsi ai lavori del nuovo album dei Rolling Stones. Allo stesso tempo però non poteva dire di no ad una partita importantissima per la sua Nazionale. Mick infatti sarebbe un grande appassionato di sport e di calcio e voleva essere a tutti i costi a Wembley.

La fonte riporta come il cantante si sia sottoposto ai regolari test anti-Covid prima del volo per l'Inghilterra. Dopo l'evento sarebbe rimasto sempre attento a rispettare le regole anti-contagio.