La scoperta delle violenze e degli abusi è avvenuta dopo che la 15enne è stata ricoverata in ospedale, dove è rimasta per parecchie settimane a causa delle gravi conseguenze psicologiche e fisiche riportate in seguito alla scioccante esperienza vissuta.

Il giovane religioso svolge le funzioni di aiuto-parroco in una chiesa in provincia di Milano ed è addetto alla gestione dell’oratorio e della parrocchia. Conosciuto e stimato in tutta la comunità religiosa locale.

