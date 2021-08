"Diffidate da chi sfrutta il nostro caso per farsi pubblicità personale". Dalla sua pagina Facebook, Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone si è sfogata ed è tornata a prendere le distanze da quanti continuano ad approfittarsi della vicenda che ha colpito la sua famiglia. La figlia Denise (4 anni all'epoca dei fatti), è scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Del caso di Cronaca Nera è tornata ad occuparsi, nei mesi scorsi, la procura di Marsala.

ll post della mamma di Denise Pipitone

Piera Maggio, da ormai 17 anni, lotta quotidianamente per ritrovare la figlia Denise Pipitone e per scoprire la verità sulla sua misteriosa scomparsa.

Nella giornata di oggi, venerdì 20 agosto, la donna ha condiviso un post molto duro sulla propria personale pagina Facebook.

Parlando anche a nome del compagno Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise, e di tutta la sua famiglia ha dichiarato: "Prendiamo le distanze da quanti cercano di sfruttare il nostro caso per avere pubblicità personale". Poi, ha invitato tutti a diffidare di queste persone senza scrupoli.

'Denise Pipitone superstar'

Piera Maggio, come sua abitudine, non ha puntato il dito contro qualcuno in particolare e non ha fatto nomi e cognomi. Tuttavia, come è stato precisato da diverse testate, potrebbe aver fatto riferimento ad un video pubblicato sul suo profilo TikTok dall'amica Mary Falco, da sempre impegnata in prima linea nella ricerca di Denise Pipitone.

Nel filmato, definito dalla stessa Mary Falco ripugnante e squallido, si sente un giovane parlare della bimba scomparsa da Mazara del Vallo come una superstar. Il ragazzo ripreso, infatti, ha chiesto ai suoi follower "Vi siete mai domandati quanto guadagna una superstar del genere?". Poi, sprezzante ha aggiunto: "Bella, eh, la vita di lusso!".

La fidata collaboratrice di Piera Maggio ha replicato: “Tu invece, ti sei mai domandato come può sentirsi una madre, una famiglia, dopo aver guardato il tuo video in cui parli così di una bimba scomparsa da 17 anni?". "Signor pseudo esperto di marketing - ha poi concluso - ma non ti fai schifo quando ti guardi allo specchio?" "Volevi visibilità?- l'ha poi incalzato - Eccola, te ne do altra!

Vergognati".

Piera Maggio, nel suo post, ha voluto anche ringraziare tutti coloro che, come Mary Falco, hanno aiutato lei e la sua famiglia in silenzio in questi anni anni così difficili e drammatici. "Un caro saluto a tutti voi", ha concluso. Nei giorni scorsi, il fratello maggiore di Denise, Kevin, si è sposato, ma il momento di gioia e serenità della famiglia sarebbe stato in parte rovinato dalla diffusione, non autorizzata, delle immagini della cerimonia.

Piera, infatti, in tutti questi anni - pur impegnandosi a mantenere alta l'attenzione sulla scomparsa di Denise - ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi cari.