Offspring senza il batterista. Pete Parada ha fatto sapere infatti di essere stato allontanato dal gruppo statunitense perché non può fare il vaccino. La notizia viene data sui social dallo stesso musicista che salterà in questo modo il tour. Secondo le sue parole è il medico che gli sconsiglia di non fare il vaccino a causa di una malattia di cui è affetto sin da quando era bambino. Il musicista ha accettato la decisione e non sembra arrabbiato con i suoi compagni di gruppo.

Il batterista degli Offspring non può vaccinarsi

Pete Parada non suonerà con gli Offspring in occasione dei prossimi Concerti e Music Festival.

Il musicista, che si è unito alla band punk rock nel 2007, ha dato la notizia con un post su Instagram. Fa sapere che per motivi di salute il dottore gli ha sconsigliato di fare il vaccino contro il Covid-19, a causa di una malattia di cui soffre sin da piccolo. Andare quindi in tour e spostarsi di continuo è considerata quindi una scelta rischiosa per la sua salute.

Il musicista non è arrabbiato con il resto del gruppo, ma allo stesso tempo critica in modo velato il modo in cui un cittadino può essere escluso se non ha fatto il vaccino.

'I rischi superano i benefici'

Il batterista quindi non prenderà parte al prossimo tour della band statunitense né alle sessioni in studio. "Il mio medico non mi ha consigliato in questo momento di fare un'iniezione (di vaccino ndr)", spiega Parada che fa sapere di aver avuto il virus un anno fa.

"Per me è stato mite, dunque sono certo che sarei capace di gestirlo nuovamente, ma non sono così certo di sopravvivere ad un altro giro post-vaccino con la Sindrome di Guillain-Barr". Il musicista spiega di essere affetto da questa malattia fin dall'infanzia, e nel corso degli anni si è evoluta e peggiorata. Da qui la decisione di non fare il vaccino: "I rischi superano di gran lunga i benefici".

Il batterista non può fare il vaccino

"È stato deciso che non è sicuro che io me ne stia in giro, in studio e in tour". Con queste parole il batterista degli Offspring fa sapere ai suoi fan di essere momentaneamente fuori dal gruppo. Il musicista ha detto di aver voluto condividere questa notizia per rincuorare quanti stanno vivendo situazioni simili in questo momento.

Contro la band comunque non traspare nessun tipo di sentimento negativo: "Stanno facendo quello che credono sia meglio per loro, e io faccio lo stesso", ha detto. "Auguro il meglio a tutta la famiglia degli Offspring".

Allo stesso tempo Parada trova ingiusto le decisioni mediche dettate dall'alto, che a suo dire si scagliano contro le persone che hanno meno potere. E poi solidarizza con quanti come lui non possono fare il vaccino contro il Covid-19 per motivi di salute: "Mando amore a tutti quanti sono stati colpiti da questa pandemia".