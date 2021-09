Elton John ha rinviato il proprio tour d'addio. Il cantautore britannico, a causa di una brutta caduta, è stato costretto a posticipare i prossimi concerti e fa sapere in un comunicato che dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica all'anca.

L'artista fa sapere di essere caduto mentre era in vacanza e ciò gli ha causato non pochi problemi. Nonostante la fisioterapia oltretutto non riesce a riprendersi e per questo dovrà prendersi un periodo di riposo senza suonare.

Problemi di salute per il cantante

Problemi di salute per Elton John. Il cantautore fa sapere che - a causa di una caduta - dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica all'anca.

Il cantante si dimostra dispiaciuto per questa interruzione, specie dopo i rinvii e gli stop dovuti alla pandemia di coronavirus. Poi fa sapere al pubblico che tutta questa attesa sarà ricompensata.

Di conseguenza i concerti del 2021 del suo Farewell Yellow Brick Road Tour saranno posticipati al 2023, mentre la data italiana, prevista a giugno 2022 allo Stadio San Siro rimarrebbe per il momento ancora confermata.

Il messaggio di Elton John

A far sapere la notizia è stato lo stesso Elton John con un comunicato affidato ai social. "Con grande tristezza e col cuore pesante sono costretto a riprogrammare le date 2021 del Farewell Yellow Brick Road Tour in Europa e Regno Unito al 2023", annuncia il cantautore.

Poi spiega che un incidente lo costringerà a prendersi questa pausa: "Al termine delle mie vacanze estive son caduto in modo goffo su una superficie dura e da allora ho avuto dolori notevoli e fastidi all'anca"..

Le cure a cui si è sottoposto finora però non gli sono bastate: "Nonostante un'intensa fisioterapia e i trattamenti specialistici, il dolore ha continuato a peggiorare e ha condizionato anche i movimenti".

Lo stop fino alla fine dell'anno

Elton John spiega poi che si dovrà operare: "Mi è stato consigliato di operarmi il prima possibile in modo da tornare in piena forma ed esser certo che non ci siano complicazioni nel lungo periodo".

Il cantante poi aggiunge: "Sto per intraprendere un intensivo programma di fisioterapia che mi riporti ad una piena mobilità senza avere dolore".

Fa sapere comunque di stare bene e si dimostra dispiaciuto per i fan che hanno dovuto attendere molto per questo tour a causa delle interruzioni dovute al Covid: "Mi si spezza il cuore farvi aspettare ancora un altro po' di tempo", spiega l'artista, che poi rassicura sulla sua partecipazione al Global Citizen Live, evento di solidarietà previsto per il prossimo 25 settembre.

Poi aggiunge che sarà impegnato solamente per pochi brani e questo significa un impegno meno stancante rispetto a quello che sarà il tour: "Dopo questo c'è in programma l'operazione, in modo da essere certo di tornare a gennaio 2022 a New Orleans".