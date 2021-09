Ancora un incidente ha coinvolto un ciclista, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze di salute se non un grandissimo spavento. Il tutto è avvenuto domenica 12 settembre nel territorio di Malnate, una cittadina di 16mila abitanti in provincia di Varese. In una strada extraurbana erano presenti alcuni ciclisti che, forse approfittando del week-end, hanno deciso di salire in sella alle loro bici e di fare un giro intorno alla provincia. A un certo punto, da dietro, è sopraggiunta una macchina che ha colpito uno dei corridori, in quello che a molti è sembrato essere un gesto volontario.

La dinamica dell'incidente

A riprendere il tutto è stata una telecamera di bordo posta su un'automobile subito dietro la berlina che ha poi causato l'incidente. Nel video si vede chiaramente che i corridori (in quel momento tre ma non si sa se ne fossero presenti anche altri lungo il tragitto), non appena si sono resi conto di essere sorpassati, si sono disposti correttamente in fila indiana per lasciare il dovuto spazio alla macchina per la propria manovra. L'automobilista ha così superato i primi due corridori, senza stringerli e lasciando loro lo spazio corretto per poter proseguire in sicurezza la loro marcia. L'urto è capitato al terzo corridore, ovvero a colui che guidava la fila dei ciclisti.

La berlina, infatti, prima ha accelerato per effettuare il sorpasso e poi è rientrata nella carreggiata troppo velocemente, nonostante dall'altra parte non stesse arrivando alcun mezzo. Con la manovra l'autista ha colpito il corridore, che è caduto rovinosamente a terra.

Il ciclista è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita

Il video, poi, prosegue, mostrando come l'automobilista non si sia fermato per prestare soccorso al corridore. Da qui l'ipotesi, formulata da tanti, che l'uomo alla guida dell'auto abbia urtato volontariamente il corridore. Sul posto, subito dopo il sinistro, sono stati allertati gli operatori del 118.

Questi, arrivati su luogo dell'incidente, hanno prestato le prime cure al corridore, un uomo di 48 anni. A causa delle ferite riportate, il ciclista ha necessitato di un ricovero in ospedale. Comunque l'uomo non è in gravi condizioni e non è in pericolo di vita.

Sul posto, insieme agli operatori di primo soccorso, sono giunti anche uomini delle forze dell'ordine, che hanno disposto i primi accertamenti. A loro, infatti, spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo alcune testate locali è probabile che l'automobilista e il corridore abbiano avuto, poco prima dell'incidente, un litigio. Lo speronamento, dunque, potrebbe essere l'epilogo del diverbio.