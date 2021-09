Dopo la pausa estiva, Mario Giordano è tornato alla conduzione di Fuori dal coro. Tra i vari casi, il giornalista si è occupato del caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Stando a una conversazione via sms riportata da un amico di Saman, Nazia Shaheen, madre della 18enne scomparsa, avrebbe confidato al ragazzo che quest'ultima sarebbe "morta e sepolta in Italia". Si ricorda come Nazia, assieme al marito Shabbar Abbas, abbiano lasciato Novellara per stabilirsi di nuovo in Pakistan. Il tutto dopo l'apertura di un fascicolo da parte del tribunale di Reggio Emilia per ipotesi di reato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, la madre e il padre di Saman sarebbero stati coinvolti nella progettazione dell'assassinio della ragazza. Tuttavia l'esecutore materiale dell'omicidio di Saman sarebbe il suo giovane zio, un 33enne di nome Danish Hashnain. Questi, dopo aver ucciso la nipote, sarebbe stato aiutato da altri parenti a seppellire il cadavere della ragazza.

Saman Abbas: le rivelazioni di un amico a Fuori dal coro

Un amico di Saman, contattato telefonicamente dalla trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro, avrebbe reso note alcune rivelazioni nel corso dell'ultima puntata di Fuori dal coro. Il giovane avrebbe, per la precisione, riferito le parole della madre della 18enne, Nazia Shaheen, di cui si sono perse le tracce assieme al marito Shabbar Abbas.

Tramite un sms, l'amico di Saman confermerebbe la confessione della mamma sulla morte e sulla sepoltura della figlia in Italia. Saman sarebbe stata uccisa perché si era rifiutata di sposare un cugino molto più grande di lei. Il ragazzo, infatti, risulterebbe avere 29 anni. Saman peraltro era già fidanzata con un altro giovane, Saqib.

I due, prima della sua morte, avrebbero fatto anche una gita a Roma, dove la 18enne avrebbe notato un abito della sposa con cui avrebbe voluto convolare a nozze con il suo ragazzo. Così non è stato.

Avrebbero deciso di ucciderla

Visto il rifiuto da parte di Saman di sposare suo cugino, la famiglia avrebbe pianificato il suo omicidio.

Nazia e Shabbar avrebbero deciso che la loro figlia avrebbe proseguito il suo percorso di studi scolastici fino alla terza media e non oltre. Contro il parere dello stesso padre, Saman avrebbe voluto, invece, iscriversi alle scuole superiori. A Fuori dal coro, l'amico della ragazza ha confermato che a ucciderla sia stato lo zio Danish, anche se quest'ultimo non avrebbe parlato del delitto ai compaesani in Pakistan. Nella terra natale degli Abbas molti riterrebbero la ragazza essere ancora in vita. A detta dell'amico di Saman solo i parenti sarebbero a conoscenza della sua morte.