Brian May è positivo al Covid-19: pessima notizia per il musicista britannico dei Queen, che poche ore fa ha fatto l'annuncio sui social.

Il chitarrista, cofondatore della storica rock band britannica, ha pubblicato la foto con le due linee rosse che certificano l'avvenuta positività. Ci tiene comunque a invitare i fan alla massima prudenza, per non guastarsi le feste di Natale. E afferma che, nonostante i giorni orribili, la situazione rimane per lui sotto controllo.

Brutta notizia per Brian May

L'annuncio l'ha fatto direttamente sul suo account ufficiale di Instagram: Brian May è risultato positivo al Covid-19 e lo conferma con la foto del test.

Il chitarrista dei Queen scrive nel post di aver passato giorni non facili, ma che ora la situazione sembra essersi stabilizzata. Ha invitato poi tutti i fan a essere molto prudenti, in modo particolare in vista delle festività natalizie.

Quello che sta passando il Regno Unito è sicuramente un momento non facile. I casi stanno aumentando in modo molto forte, e crescono anche i numeri relativi ai contagi della variante Omicron.

Brian May, nato nel 1947 a Twickenham, è stato nel 1970 fra i fondatori dei Queen (insieme al compianto cantante Freddie Mercury e al batterista Roger Taylor). Il chitarrista inglese attualmente sta passando un periodo non facile per via della positività al Coronavirus.

Come annunciato dallo stesso musicista per lui non sono stati giorni semplici, anche se sembra essere ottimista per il futuro.

Just posted a photo https://t.co/tjpPmvLpj6 — Dr. Brian May (@DrBrianMay) December 18, 2021

L'annuncio del chitarrista

"E alla fine pure per me è arrivato il giorno dello shock". Così Brian May ha fatto sapere sui social di essere positivo al Covid-19.

Il chitarrista, storico membro dei Queen, ha pubblicato anche la foto del test che mostra le due linee rosse, segno di positività al virus. "La temuta doppia linea rossa", ha scritto il musicista nel post. "E si per favore, lasciate da parte la pietà, sono stati giorni veramente orribili, ma sto bene", ha precisato.

L'artista invita poi tutti i suoi fan a prendere tutte le precauzioni adeguate per evitare di risultare positivi al coronavirus, specie in viste delle festività natalizie imminenti.

"Vi continuerò a raccontare come sto", aggiunge May.

"Però, per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è trasmissibile in modo incredibile. Non penso che vogliate rovinarvi il Natale", conclude l'artista britannico.