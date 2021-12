Il decreto festività deciso dal Governo Draghi ha intrapreso la strada della prudenza con l'obiettivo di allentare la diffusione del Covid. Quello che porterà il 2022 non sarà però un capodanno in lockdown, infatti rispetto all’anno scorso non vi sarà coprifuoco, si potrà festeggiare a casa o al ristorante e si potranno effettuare liberamente viaggi e spostamenti tra regioni, indossando nei mezzi di trasporto, obbligatoriamente mascherine Ffp2.

Regole e divieti anti Covid-19 per il prossimo capodanno 2022

Nell’ultimo decreto, emanato dal Governo Draghi, è stato disposto il divieto di feste all'aperto o in discoteca fino al prossimo 31 gennaio.

Nulla a che fare però, con la ‘zona rossa’ dello scorso anno, quando nei giorni delle feste natalizie, gli unici spostamenti consentiti, erano inerenti il lavoro, la salute o strette necessità giustificate da autodichiarazioni.

No quindi ai festeggiamenti in piazza, nelle discoteche o in altri locali dove si svolgono concerti, feste ed eventi aperti al pubblico. Si al cenone di capodanno al ristorante, dove però servirà esibire il Green Pass rafforzato. Si potrà invece, senza nessun vincolo di numero, cenare a casa con amici e parenti. A tal proposito, la direttiva del governo e degli esperti è quella di effettuare un tampone preventivo precedentemente alla cena di San Silvestro.

Le novità del decreto: Super Green Pass e mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici

Il prossimo capodanno 2022 sarà possibile festeggiare al ristorante a patto che si sia provvisti di Super Green Pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal virus. La novità del decreto è che fino al 31 marzo 2022 sarà necessario esibire, il certificato verde rafforzato, anche solo per prendere un caffè al bar.

Il Super Green Pass sarà richiesto per entrare in mensa a lavoro, in tutti i bar al chiuso, al teatro, nei musei, al cinema, ai concerti in ambienti chiusi, nelle discoteche, negli stadi e per partecipare a cerimonie sportive e pubbliche.

Chi è già in possesso di un Green Pass perchè guarito da Covid 19 o ha effettuato la vaccinazione, ha una certificazione che vale già come Super Green Pass e non deve richiedere nulla di nuovo.

Il Green Pass semplice può essere esibito, invece, dalle persone che hanno fatto un test molecolare o un tampone Covid 19 con risultato negativo. La durata è di 48 ore per il tampone antigenico e 72 ore per il tampone molecolare negativo. Esso è richiesto per salire su mezzi di trasporto locale come tram, autobus e metro e mezzi di trasporto regionale e interregionale, come treni, pullman e aerei. Inoltre sarà richiesto per entrare nel luogo di lavoro, in piscina, in palestra, negli hotel e per partecipare a fiere o congressi.

Nel nuovo decreto varato dal governo Draghi c'è anche l'obbligo di utilizzare le mascherine Ffp2 nei luoghi particolarmente a rischio e soggetti ad assembramento. Secondo le nuove disposizioni si dovranno indossare le Ffp2 sui mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza che per il trasporto pubblico locale, ma anche nei luoghi di cultura come teatri, cinema e musei. Obbligo di Ffp2 anche quando si assiste ad eventi sportivi, al chiuso e all'aperto.