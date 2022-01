Brutte notizie per Egan Bernal. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia sta trascorrendo questa pausa invernale dell’attività agonistica nella sua Colombia. Approfittando dell’altura e dei percorsi montagnosi del suo Paese, Bernal si sta allenando intensamente per farsi trovare pronto al via della prossima stagione, in cui è atteso al confronto diretto con Tadej Pogačar sulle strade del Tour de France. Il colombiano, però, è rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio del 24 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il fuoriclasse della Ineos ha impattato contro un autobus fermo, forse parcheggiato in modo non perfetto.

Egan Bernal, quanti pericoli in Colombia

Già nei mesi e nei giorni scorsi, Egan Bernal si era lamentato più volte del comportamento pericoloso di diversi automobilisti incontrati durante i suoi allenamenti in Colombia. Il vincitore del Tour de France 2019 ha pubblicato sui suoi spazi social diversi video e post su questo argomento, denunciando sorpassi azzardati e altre manovre rischiose. Finora il campione colombiano e i suoi compagni d'allenamento erano riusciti a schivare i pericoli, ma nella giornata del 24 gennaio è rimasto coinvolto in un incidente dalle dinamiche ancora da chiarire.

Egan Bernal si stava allenando insieme ad alcuni compagni, quando ha avuto un impatto contro un autobus.

Il mezzo sarebbe stato parcheggiato al limite della strada. Sul luogo dell’incidente sono state scattate, e poi divulgate sui social, alcune immagini che sembrano indicare una posizione dell’autobus non corretta, a occupare parzialmente la carreggiata anziché il bordo esterno della strada.

La prima sfida a Pogačar fissata all’UAE Tour

Egan Bernal è stato subito soccorso e portato in ospedale.

Sul suo stato di salute non ci sono ancora notizie certe, ma secondo quanto riferito dal giornale colombiano Mundo Ciclístico, il corridore sarebbe fuori pericolo. Le conseguenze riportate dal campione della Ineos non sarebbero particolarmente gravi, ma queste anticipazioni sono in attesa di conferme ufficiali.

Egan Bernal, che recentemente ha firmato il rinnovo di contratto con la Ineos fino al 2026, ha in programma di iniziare la stagione dal Tour de la Provence, corsa francese che in calendario dal 10 al 13 febbraio. Il campione colombiano dovrebbe poi continuare con l’UAE Tour, al via il 20 febbraio, dove ci sarebbe il primo scontro diretto con Tadej Pogačar, uno dei temi dominanti della stagione di ciclismo che sta per cominciare e che vedrà l'evento clou al Tour de France. Resta da capire se le conseguenze riportate in questo indicente costringeranno Bernal e la Ineos a rivedere questo programma di corse.