Nonostante la pandemia da Covid-19 imperversi in tutto il mondo oramai da anni, causando più di cinque milioni e mezzo di morti, c'è chi ancora ha dubbi sull'esistenza del coronavirus. Tra questi vi è il ciclista Andrew Talansky, ex corridore statunitense che, in carriera, ha vinto nel 2014 un Giro del Delfinato e nel 2016 si è classificato quinto nella classifica generale della Vuelta di Spagna. Il ciclista, su Twitter, si è reso protagonista di dichiarazioni decisamente discutibili e sopra le righe.

'Sono uscito dai social e mi sono allontanato dai tg'

Il corridore, sul proprio profilo social, ha dichiarato "per curiosità" di essersi allontanato dai social e di non aver visto i telegiornali "per un paio di giorni". Ciò, come ha sottolineato Talansky, ha "confermato" ciò che pensava da un po', ovvero che "la pandemia non esiste".

Il ciclista ha poi continuato, affermando come il mondo del Ciclismo "dimentica spesso di essere una piccola bolla", definita poi come "molto liberale". Dentro tale bolla si ha la tendenza a "rinforzare a vicenda le proprie idee", che sono per il ciclista "completamente fuori dal mondo". Secondo Talansky, poi, quando qualcuno dentro il ciclismo ha delle idee che ha definito "diverse", allora "viene ri-educato".

Per questo, Andrew ha concluso il proprio discorso affermando che ci si accorge di quanto tale bolla sia "piccola" solo quando si riesce a uscirne.

Thomas De Gendt al vetriolo: 'Ha ragione: sono stato un paio di giorni lontano dai social e non ho sentito parlare di Pogacar'

Come ovvio che sia, le dichiarazioni (assolutamente basate sul nulla) di Talansky hanno creato una grande polemica sul mondo del web.

In particolare, all'ex ciclista USA ha voluto rispondere Thomas De Gendt, ciclista belga che non ha risparmiato una frecciatina ad Andrew. De Gendt, in particolare, ha esordito dando ragione a Talansky, affermando di essere stato lontano dai social "per un paio di giorni" durante i quali non ha sentito parlare di Pogacar. Utilizzando la logica di Andrew, De Gendt è dunque arrivato alla conclusione che Tadej "non è reale" e, in quanto tale, "non può farmi del male".

Al di là delle dichiarazioni senza senno dell'ex ciclista statunitense, il Covid continua a essere un grande problema anche nell'organizzazione della prossima stagione ciclistica. In particolare, la Francia ha vietato ai corridori che non hanno ricevuto la vaccinazione (circa il 21% di quelli del World Tour maschile) di prendere parte alle gare professionistiche. Problema, questo, non da poco, specie se si pensa che il paese transalpino organizza alcune delle corse più importanti come il Tour de France e la Parigi-Roubaix.

I numeri del Coronavirus oggi

Dall’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di “pandemia”. I decessi in tutto il mondo sono ad oggi stimati in circa 5,6 milioni, i casi registrati 351 milioni. Non esiste alcuna prova a sostegno di quanto dichiarato da Talansky.