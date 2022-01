Il mondo del Cinema internazionale è in lutto per la perdita di Gaspard Ulliel, celebre attore francese di soli 37 anni. L'uomo è morto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio, mentre era a sciare a La Rosiere, in Savoia. Tra i primi a comunicare la notizia è stato il primo ministro francese Jean Castex, che ha espresso il proprio cordoglio per quanto successo.

L'incidente fatale in un incrocio di piste

Sulla dinamica dell'incidente che è costato la vita all'attore si sa, per il momento, ancora poco. Quel che è stato comunicato, però, è che il sinistro è avvenuto all'incrocio di due piste.

Gaspard stava transitando su una pista quando, per cause ancora tutte da accertare, è stato protagonista di un brutto scontro con un altro sciatore proveniente da un'altra pista. L'impatto è stato molto violento al punto che, per Ulliel, non c'è stato nulla da fare.

Grande cordoglio, come detto, è stato espresso dal primo ministro Castex, che su Twitter ha dichiarato che "Gaspard è cresciuto con il cinema così come il cinema è cresciuto con Gaspard". Il politico, poi, ha parlato di "cuore pesante" per la perdita, sottolineando come Ulliel sia stato protagonista di interpretazioni molto belle.

La carriera di Gaspard è iniziata molto presto, quando il ragazzo aveva solo 19 anni. All'epoca, infatti, l'attore partecipò ad Anime Erranti di André Techiné.

In questa occasione, l'attore recitò al fianco di Emmanuelle Beart, tra le attrici più importanti del cinema francese. Nel 2005, Ulliel vinse anche il prestigioso premio Cesar per l'interpretazione di un soldato nel film Una lunga domenica di passioni, ambientato nel periodo della prima guerra mondiale.

L'attore lascia un figlio di soli cinque anni

Altra tappa molto importante della sua carriera è stata nel 2014, quando Gaspar ha interpretato lo stilista Yves Saint-Lauren nella biografia che era stata diretta dal celebre regista Bertrand Bonello. Nel 2017, poi, la bacheca di Ulliel si è ulteriormente impreziosita con la vittoria del secondo premio Cesar grazie alla partecipazione al film È solo la fine del mondo, diretto da Xavier Dolan.

Anche in questa pellicola Gaspard ha potuto lavorare al fianco di alcuni degli attori più importanti del cinema francese come Marion Cotillard e Vincent Cassel.

Ma la carriera di Ulliel è stata costellata da numerosi impegni e successi non solo nel mondo del cinema. Vista la sua bellezza, infatti, l'attore ha preso parte a numerose pubblicità, tra le quali quella di Chanel diretta da Martin Scorsese. Nel 2007, poi, ha accettato il ruolo di 'criminologo cannibale' in Hannibal Lecter-Le origini del male, diretto da Anthony Hopkins. Gaspard, con la sua morte, lascia Orso, un figlio di soli cinque anni.