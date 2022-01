Barbara Pasetti, fisioterapista 44enne, avrebbe chiesto anche a Ramon Christian Pisciotta, amico di Luigi Criscuolo, 60 anni, di "sistemare" l'ex marito Gian Andrea T. La donna è stata arrestata giovedì 20 gennaio nell'ambito delle indagini sulla scomparsa e sulla morte di Gigi Bici. Il caso di Cronaca Nera è seguito anche dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". Proprio la redazione di Federica Sciarelli, nelle scorse ore, ha confermato che Barbara Pasetti, risulta indagata non solo per tentata estorsione, ma anche per omicidio.

La testimonianza dell'amico di Gigi Bici

Il corpo di Gigi Bici è stato rinvenuto a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia) nei pressi dell'abitazione di Barbara Pasetti. La donna, ha sempre sostenuto di non aver mai avuto conosciuto Luigi Criscuolo e, dal carcere di Vigevano, dove è detenuta, continua a professarsi innocente.

Da quanto riportato da alcuni testimoni, però, la fisioterapista avrebbe preso contatti con il 60enne per "sistemare" l'ex marito che, a suo dire, la maltrattava e la picchiava. Tuttavia, l'uomo non avrebbe portato a termine il lavoro e, dopo la sua scomparsa (avvenuta l'8 novembre), Barbara Pasetti si sarebbe rivolta ad un amico dell'ex commerciante di bici, Ramon Christian Pisciotta.

Quest'ultimo, che sta collaborando con inquirenti, ha ricostruito puntualmente i contatti con la 44enne e ha riferito: "Barbara Pasetti aveva fretta che andassi da lei a sistemare il marito".

'Una donna sempre pronta a corrompere'

L'amico di Gigi Bici ha poi anche raccontato: "Quando, per la prima volta ci siamo incontrati, Barbara m'ha offerto, per il lavoro che avrei dovuto fare, 20mila euro in contanti.

Siccome son rimasto impietrito, m'ha detto che poteva darmene anche 30mla". Quindi ha ammesso: "Ho pensato che c'era qualcosa che non andava. Credo avesse bisogno di qualcuno che andasse, con urgenza, in casa sua e lasciasse delle tracce in modo da attribuirgli le colpe".

Ramon ha poi descritto Barbara Pasetti come: "Una donna che instaurava rapporti luciferini, sempre pronta a corrompere".

Poi, ha precisato che la fisioterapista gli aveva detto di aver incontrato Luigi Criscuolo la mattina dell'8 novembre al supermercato Carrefour. In quell'occasione, il 60enne sempre secondo il racconto di Ramon, le avrebbe chiesto dei soldi in quanto "Ci sarebbe stato uno slavo che lo tallonava". A quel punto lei gli avrebbe dato 500 euro e Gigi Bici si sarebbe allontanato con lo straniero a bordo di una Audi A3 di colore grigio. Tuttavia, la ricostruzione della 44enne non sarebbe considerata credibile. "Non penso esista questo slavo che aveva problemi con Luigi - ha concluso Ramon - magari, però, esiste una persona che ha aiutato Barbara".