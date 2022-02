Una raffica di multe quelle che sono state applicate ai danni dei ciclisti a Monfalcone, cittadina di 28 mila abitanti in Friuli Venezia Giulia. La Polizia Municipale, in particolare, ha messo nel mirino gli utenti della strada che, in bicicletta o con i monopattini, si immettevano in circolazione sprovvisti delle luci e dei dispositivi necessari quando si pedala nelle ore notturne.

481 i ciclisti che sono stati sottoposti a controllo

L'operazione di controllo è stata effettuata nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio, alle ore 05:30 di mattina.

Il tutto si è svolto in via Rossini, dove si sono schierati quattro agenti della Municipale. In totale sono stati fermati e sottoposti a controlli ben 481 ciclisti, di cui trenta sono stati sanzionati. Le violazioni di cui sono stati accusati i multati sono inerenti il mancato uso delle luci, il mancato uso di giubbotti o bretelle ad alta visibilità e la circolazione sui marciapiedi.

Andando ad analizzare le prescrizioni, in particolare, viene evidenziato come la stragrande maggioranza delle violazioni riguarda il mancato uso/possesso delle luci, che sono necessarie invece quando ci si immette nella circolazione: ben venti i multati a causa di questo. I dieci sanzionati rimanenti riguardano la circolazione sui marciapiedi (quattro utenti accusati di questo) e il mancato uso di dispositivi per la visibilità (sei sanzioni).

La sindaca della città ricorda che i controlli sono a tutela anche degli automobilisti

Le operazioni degli agenti di polizia sono stati commentati da Anna Maria Cisint, sindaca della città, che ha ricordato come i controlli siano a tutela dei velocipedi ma anche degli automobilisti. La prima cittadina, infatti, ha sottolineato che qualora un automobilista dovesse rimanere coinvolto in un sinistro con un velocipede rischierebbe di andare incontro a un "lungo periodo di sospensione della patente", a prescindere dal fatto che il velocipede stesse rispettando o meno le norme del codice stradale.

Delle dichiarazioni in merito ai controlli sono arrivate anche dal Comandante Rudi Bagatto, che ha sottolineato come il fine primario dell'operazione fosse quella di "informare" i ciclisti [VIDEO] e fargli comprendere l'importanza dell'uso delle luci per garantire la sicurezza propria e altrui. Le operazioni effettuate ieri non sono comunque una novità: nel corso del 2021, infatti, sono stati controllati un totale di 4.210 velocipedi. Di questi, sono stati sanzionati 842 ciclisti e 47 utenti che, invece, si trovavano immessi nella circolazione stradale a bordo di un monopattino.