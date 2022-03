Il processo contro Benno Neumair è iniziato ieri, 4 marzo, davanti alla Corte d'Assise di Bolzano. L'insegnante di matematica 31enne, reo confesso del duplice omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter Neumair avvenuto il 4 gennaio 2021.

Intanto Madé, sorella di Benno e figlia delle due vittime, è stata intervistata a Quarto Grado, alla trasmissione di Rete 4, ha dichiarato: "Benno non mi ha mai cercata, il pentimento è un concetto ancora lontano". La donna vuole conoscere la verità su quanto realmente accaduto a sua madre e suo padre.

Madé parla di mamma Laura

Madé ha ricordato l'ultima volta che ha visto vivi i suoi genitori, per la precisione il 26 dicembre 2020. Dopo aver passato le feste natalizie con i suoi cari, la ragazza lasciò Bolzano.

La giovane ha parlato di mamma Laura e ha ricordato di come si fosse messa a correre lungo il binario "come una ragazzina" al momento della partenza del treno. Laura guardò sua figlia salutandola con un sorriso. Madé ha precisato di aver sentito Laura un'ultima volta proprio in data 4 gennaio, lo stesso giorno in cui lei e Peter vennero uccisi. Secondo gli inquirenti, Benno Neumair avrebbe strangolato Peter e Laura con un cordino, buttando in seguito i corpi nel fiume Adige. Al telefono, Madé e la mamma avrebbero chiacchierato: "Qualche minuto dopo - ha detto la ragazza - è finita nelle mani di mio fratello".

Peter e Laura: una coppia felice

Madé ha descritto i genitori Peter e Laura come una "coppia e delle persone molto felici". La giovane ha parlato della madre definendola donna aperta, gioiosa e comunicativa, mentre papà Peter era un uomo curioso e riservato. A detta di Madé il genitore trasmetteva ai suoi cari "calma e sicurezza".

Nonostante non ci siano più, la sorella di Benno sente i genitori ancora molto vicini a lei.

La sorella di Benno però non si capacità ancora di come siano morti: si dice è consapevole che non si sia trattato di un incidente e prova dolore nell'immaginare come siano stati i loro ultimi minuti di vita, all'insegna della violenza e della sofferenza.

La figlia di Peter e Laura ha inoltre precisato che probabilmente i due si sono accorti che il loro carnefice fosse proprio Benno. Il ragazzo, ex insegnante alle scuole medie, ha confessato il duplice delitto e deve rispondere dell'accusa di omicidio aggravato plurimo e di occultamento di cadavere.

Per la sorella Benno non sarebbe malato

Lo scorso 4 marzo, Madé è stata presente al tribunale di Bolzano dove è iniziato il processo a carico di suo fratello Benno Neumair. La donna non ha mai incrociato lo sguardo del congiunto.

Nel corso di alcune dichiarazioni ai giornalisti, la figlia di Peter e Laura ha rilasciato alcune dichiarazioni. Secondo lei, Benno non sarebbe malato e al momento non comprende perché abbia ucciso i genitori. Madé ha ipotizzato che il fratello potesse sentirsi un fallito e che forse cercava una via d'uscita, ma non è sicura di ciò.